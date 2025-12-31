Acre
Polícia Militar do Acre encerra 2025 com investimentos estratégicos e resultados históricos
A qualificação do efetivo foi o principal pilar da PMAC em 2025. Ao todo, 1.963 policiais militares participaram de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, dentro e fora do estado
Esse avanço está diretamente ligado às iniciativas do governo do Estado, que ao longo de 2025 manteve a segurança pública como prioridade, garantindo investimentos, modernização logística e fortalecimento das políticas de valorização profissional. A atuação integrada entre as forças de segurança permitiu planejamento de longo prazo, ampliação da capacidade operacional e melhores condições de trabalho para a tropa em todo o estado.
Para a comandante-geral da PMAC, coronel Marta Renata, 2025 foi o ano em que planejamento e execução caminharam lado a lado. “Não existe resultado consistente sem investimento em pessoas. Decidimos fortalecer a base, que é o policial militar bem preparado, bem equipado e consciente do seu papel. Quando isso acontece, o reflexo aparece naturalmente nas ruas e na confiança da população”, destaca.
Formação e capacitação
A qualificação do efetivo foi o principal pilar da PMAC em 2025. Ao todo, 1.963 policiais militares participaram de cursos de formação, especialização e aperfeiçoamento, dentro e fora do estado. As capacitações abrangeram desde áreas operacionais críticas até gestão, tecnologia e proteção social.
Foram 1.757 policiais capacitados no Acre, com destaque para cursos de atendimento a tentativas de suicídio, formação de oficiais e cabos, abordagens policiais, uso de câmeras corporais, operação de drones e atendimento pré-hospitalar tático. Outros 206 militares buscaram especializações fora do estado, incluindo cursos de operações especiais, operações fluviais e nivelamentos da Força Nacional.
Segundo a comandante-geral, o foco foi preparar a tropa para os desafios atuais e futuros. “O crime muda, a sociedade muda, e a polícia precisa caminhar um passo à frente. Nossa prioridade foi garantir que o policial tivesse conhecimento técnico, equilíbrio emocional e capacidade de decisão. Formação não é gasto, é investimento direto em segurança pública”, afirma a coronel Marta Renata.
Inteligência policial e integração interestadual
A Assessoria de Inteligência e Análise Criminal da PMAC, pilar do Planejamento Estratégico adotado pela instituição, teve papel importante no enfrentamento ao crime organizado. Em 2025, o setor atuou direta e indiretamente em operações de grande porte, resultando no cumprimento de 93 mandados de prisão. As ações ultrapassaram as fronteiras do Acre, com apoio direto na captura de criminosos nos estados do Rio de Janeiro, Paraíba e Rondônia.
Operações de alcance nacional, como a Renoe, e ações locais de alto impacto, como as edições da Operação Golpe do Pix, reforçaram a capacidade técnica da PMAC. A inteligência também atuou na retirada de armas das ruas, no apoio a apreensões de drogas e na segurança de grandes eventos e missões institucionais.
Para o subcomandante-geral, coronel Kleison Albuquerque, a inteligência passou a ocupar o lugar estratégico que merece. “Hoje a operação começa muito antes da viatura sair do quartel. Informação qualificada reduz risco, aumenta eficiência e preserva vidas. A inteligência bem integrada permite agir com precisão e antecipação”, pontua.
Resultados operacionais e redução da criminalidade
O investimento em capacitação e inteligência refletiu diretamente nos resultados. Em 2025, a PMAC realizou mais de 11.500 operações, cumpriu 1.061 mandados de prisão, conduziu mais de 7 mil pessoas a delegacias e apreendeu 475 armas de fogo. O trabalho ostensivo e direcionado também permitiu a recuperação de 364 veículos roubados ou furtados.
Os indicadores criminais acompanharam esse desempenho. Os crimes de roubo, por exemplo, caíram 11% em relação ao ano de 2024, resultado da intensificação do policiamento em áreas comerciais e residenciais.
Segundo o coronel Kleison Albuquerque, o foco foi presença com estratégia. “Não se trata apenas de quantidade de operações, mas de como elas são planejadas. Trabalhamos com análise de dados, mapeamento de manchas criminais e emprego correto do efetivo. O resultado é uma atuação mais eficiente e com menos improviso”, explica.
Proteção e sensibilidade social
A Coordenadoria de Patrulha Maria da Penha consolidou sua atuação como referência em proteção à mulher. Foram 4.869 atendimentos de fiscalização de medidas protetivas, além de campanhas educativas que alcançaram milhares de pessoas em eventos como o Carnaval da Família e a Expoacre.
O projeto Patrulha Itinerante Vozes da Floresta levou orientação a comunidades indígenas, ribeirinhas e municípios isolados. A coordenadoria também investiu em capacitação, com treinamentos especializados e a realização de um seminário trinacional voltado à proteção da mulher em regiões de fronteira.
Para a comandante-geral, essa atuação traduz o papel social da PMAC. “Segurança pública também é acolhimento, prevenção e presença humana. Proteger mulheres em situação de violência exige técnica, sensibilidade e compromisso institucional”, ressalta.
Polícia comunitária e prevenção
A Coordenadoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos ultrapassou a marca de 150 mil atendimentos em 2025. Somente na capital, ações de segurança escolar somaram mais de 34 mil atendimentos. O Proerd formou mais de 44 mil crianças e adolescentes em todo o estado.
Para a comandante-geral, projetos sociais, policiamento comunitário e iniciativas voltadas ao bem-estar social fortaleceram o vínculo entre polícia e comunidade, especialmente entre jovens e famílias. “Quando a polícia se aproxima, o crime se afasta. Prevenir ainda é o caminho mais inteligente e mais humano”, observa.
Para a estudante de Cruzeiro do Sul, Maria Júlia Nascimento, as atividades do Proerd contribuíram para um olhar mais atento sobre o convívio social.
“Aprendi que escolher o caminho certo é importante para realizar nossos sonhos. O Proerd me ensinou a dizer não às coisas que podem me prejudicar e a ajudar meus amigos a fazer o mesmo”, afirmou.
Trânsito, meio ambiente e presença especializada
O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) realizou mais de 3 mil operações, com 96 mil abordagens e 48 mil testes de etilômetro. Além da prevenção de acidentes, a atuação resultou em prisões, cumprimento de mandados e apreensões, reforçando o papel do trânsito como frente de segurança pública.
Já o Batalhão de Policiamento Ambiental executou mais de 3.400 ações, fiscalizou áreas protegidas, monitorou regiões de desmatamento e capacitou mais de 500 profissionais. A atuação integrou preservação ambiental, tecnologia e proteção de comunidades tradicionais.
Investimentos, estrutura e valorização
Para sustentar toda essa atuação, a PMAC investiu mais de 21 milhões de reais em logística e modernização, com recursos próprios, somados ainda a aportes provenientes de convênios com o Detran, Programa REM e emendas parlamentares. Os investimentos contemplaram a aquisição de viaturas, armamentos, drones e uniformes, além de serviços de manutenção, implantação de tecnologia de rastreamento e melhorias na infraestrutura da corporação.
A Diretoria de Saúde realizou mais de 30 mil atendimentos, com investimentos em equipamentos, fisioterapia, saúde mental e ações preventivas.
Atendimento de emergência e confiança pública
O Centro de Comando e Controle Operacional (CCOPM) registrou 71.854 ocorrências via 190 em 2025, com taxa média de despacho superior a 88%, chegando a mais de 94% nos meses de maior demanda. Os dados orientaram o policiamento preventivo e otimizaram o tempo de resposta.
Pesquisas de opinião ao longo do ano confirmaram a confiança da população. A PMAC figurou entre as instituições mais bem avaliadas do Acre, com índices de aprovação próximos de 65% na capital, segundo levantamento realizado pelo jornal A Tribuna e o Instituto Data Control.
“Confiança se constrói no dia a dia, no atendimento correto, na resposta rápida e no respeito ao cidadão. Esse reconhecimento nos motiva, mas também nos cobra ainda mais responsabilidade”, conclui a comandante-geral.
A Polícia Militar do Acre apresenta mais do que números em 2025. Entrega uma tropa mais qualificada, uma estrutura mais moderna e uma atuação mais inteligente. Uma polícia que aprendeu, evoluiu e mostrou que segurança pública se constrói com preparo, presença e compromisso real com a sociedade.
BR-364 segue em condições críticas e prolonga viagem de Rio Branco ao Vale do Juruá em até 16 horas
Chuvas agravaram crateras, erosões e deslizamentos; trechos entre Sena Madureira, Manoel Urbano e Feijó são os mais afetados. DNIT e PRF atuam em interdições parciais
A BR-364, única ligação terrestre entre o Vale do Juruá e a capital Rio Branco, permanece em situação crítica e continua gerando preocupação entre moradores, motoristas e transportadores. Em 2025, a rodovia foi alvo de constantes críticas devido às más condições e, com as fortes chuvas recentes, o cenário piorou: crateras, erosões e deslizamentos têm tornado trechos intrafegáveis, especialmente entre Sena Madureira, Manoel Urbano e Feijó.
Nas últimas semanas, um trecho próximo à Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, foi parcialmente interditado após o asfalto ceder com o transbordamento de um igarapé. Equipes do DNIT e da PRF atuam no local para controlar o tráfego e reduzir riscos. Motoristas relatam que o percurso de aproximadamente 635 quilômetros, que antes levava de sete a oito horas, agora pode durar de 12 a 16 horas, causando aumento no consumo de combustível, desgaste mecânico e elevação dos custos de frete.
A rodovia segue essencial para o abastecimento e a economia regional, mas a precariedade estrutural impacta diretamente a mobilidade, a segurança e a rotina dos moradores do Juruá.
Problemas recentes:
-
Interdição parcial próximo à Vila Santa Luzia, em Cruzeiro do Sul, após o asfalto ceder com o transbordamento de um igarapé;
-
Crateras, erosões e deslizamentos de pista em vários trechos, especialmente entre Sena Madureira, Manoel Urbano e Feijó;
-
Atuação conjunta do DNIT e da PRF para controle do tráfego e redução de riscos.
Impactos no tráfego:
O percurso de 635 km, que antes levava 7 a 8 horas, agora pode durar 12 a 16 horas ou mais, devido às manobras para evitar buracos e às condições climáticas.
Prejuízos econômicos:
-
Aumento no consumo de combustível;
-
Desgaste acelerado de pneus, suspensão e componentes mecânicos;
-
Elevação dos custos de frete e manutenção, impactando o abastecimento e a economia regional.
Motoristas relatam que a viagem se tornou “lenta e perigosa”, exigindo atenção constante para não danificar os veículos. Muitos evitam viajar à noite devido à falta de sinalização e iluminação em trechos críticos.
A BR-364 é vital para o isolado Vale do Juruá, sendo a única via para transporte de mercadorias, acesso a saúde, educação e outros serviços na capital. A situação precária já havia sido apontada pela CNT como uma das piores do país.
O DNIT afirma que está monitorando os pontos críticos e realizando intervenções emergenciais, mas obras de recuperação estrutural ainda não têm data para início. Enquanto isso, a população local cobra uma solução definitiva para o problema crônico da rodovia.
A deterioração da BR-364 reflete a vulnerabilidade logística do Acre e escancara a dependência de uma única via para integração regional – cenário que se agrava a cada temporada de chuvas.
MDB coloca pressão em Mailza Assis e diz que aliança para governo do Acre depende apenas dela
Presidente estadual do partido diz que “bateu o martelo” para a médica, que aparece bem em pesquisas; anúncio oficial será feito por Baleia Rossi no Acre
O presidente estadual do MDB, Vagner Sales, afirmou ao jornalista Luis Carlos M. Jorge (Crica), que a decisão sobre uma aliança para apoiar a candidatura de Mailza Assis (PP) ao governo do Acre agora depende exclusivamente dela.
“Nós fizemos a nossa parte, depende agora dela marcar a data para celebração da aliança. Não temos mais nada a fazer”, disse Vagner à imprensa na capital.
Enquanto isso, o partido confirmou que a médica Jéssica Sales (MDB) será sua candidata ao Senado em 2026. O anúncio oficial será feito pelo presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, em evento no Acre, em data a ser definida. Jéssica tem aparecido com índices relevantes nas pesquisas e é apontada como um dos nomes competitivos na disputa pela vaga no Senado. A movimentação ocorre em meio a um cenário político em reconfiguração, com Mailza Assis se preparando para assumir o governo em abril e se consolidar como candidata à sucessão.
A declaração ocorre em um momento de definições para 2026, quando Mailza deve assumir o governo em abril com a saída de Gladson Cameli para o Senado e, em seguida, disputar a reeleição.
Enquanto isso, o MDB já confirmou internamente a candidatura da médica Jéssica Sales ao Senado, com anúncio oficial a ser feito pelo presidente nacional Baleia Rossi no Acre. A postura do MDB sinaliza que o partido busca contrapartidas e visibilidade no tabuleiro sucessório.
Mais de 390 pessoas retornam às casas após recuo de enchente em Rio Branco
Cerca de 103 famílias desabrigadas deixam abrigos e recebem kits de limpeza e alimentos; Rio Acre segue acima da cota, mas nível já recua
Cerca de 103 famílias, totalizando mais de 390 pessoas desabrigadas pela enchente em Rio Branco, começaram a retornar para suas casas na manhã desta quarta-feira (31). Elas estavam abrigadas nas escolas Álvaro Rocha e Anice Jatene e no Centro Cultural Mestre Caboquinho desde a última sexta-feira (26), quando as fortes chuvas provocaram o transbordamento de igarapés e do Rio Acre.
As águas do Rio Acre seguem recuando, mas ainda marcam 14,75 metros — 75 centímetros acima da cota de transbordo. A Defesa Civil registrou 561 milímetros de chuva na capital em dezembro, mais que o dobro da média histórica para o mês (265 mm). Os moradores que retornam recebem sacolões com alimentos, kits de limpeza e assistência até suas residências, localizadas principalmente nos bairros Conquista, da Paz e Parque das Palmeiras.
As famílias recebem nos abrigos acolhimento, alimentação, atendimento em saúde, acompanhamento social e apoio das equipes da Defesa Civil. Há equipes ainda de prontidão para novas remoções, caso o nível do rio volte a subir.
A enchente, considerada atípica para dezembro, já atingiu mais de 20 mil pessoas na capital, em um cenário que não se repetia há 50 anos nesta época.
