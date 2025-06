Polícia Militar do Acre é finalista do prêmio Brasil M.A.I.S

A Polícia Militar do Acre (PMAC) alcançou um importante reconhecimento ao se tornar uma das instituições finalistas do Prêmio Brasil M.A.I.S 2025. Essa premiação, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, busca destacar iniciativas que geram impacto positivo na sociedade por meio do uso da plataforma Brasil M.A.I.S, um programa que desde 2020 fomenta a cooperação e o compartilhamento de tecnologias, metodologias e dados entre mais de 593 instituições governamentais e 114 mil usuários.

A PMAC se destacou no eixo de Segurança Pública com o artigo “Impactos da Implementação do Programa Brasil MAIS na Dinâmica de Atuação do Batalhão de Policiamento Ambiental do Estado do Acre”. Entre as 59 instituições que submeteram projetos, a Polícia Militar do Acre figura entre as oito finalistas, um feito que ressalta o uso inovador e eficaz da plataforma. O Prêmio Brasil M.A.I.S não apenas celebra o sucesso na utilização de dados, mas também visa incentivar a troca de boas práticas e o aprendizado contínuo, valorizando a contribuição de servidores públicos que aprimoram seus processos através da tecnologia e da experiência compartilhada.

Este reconhecimento para a Polícia Militar do Acre demonstra o compromisso da instituição com a excelência e a inovação na área de segurança pública. A participação da PMAC na premiação reforça a importância da integração de dados e da cooperação entre diferentes órgãos para aprimorar as ações policiais e, consequentemente, beneficiar a sociedade acreana.

A expectativa agora se volta para Brasília-DF, onde a divulgação dos ganhadores e a cerimônia de entrega do prêmio acontecerão nos dias 10 e 11 de junho, durante o Encontro da Rede M.A.I.S 2025. A comunidade do Acre aguarda com entusiasmo os resultados, torcendo para que a PMAC seja a grande vencedora e continue inspirando outras instituições com suas práticas inovadoras.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários