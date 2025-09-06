Polícia Militar do Acre detém trio suspeito de roubo armado em Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de uma ação conjunta entre suas unidades operacionais 1º Batalhão, Grupo Tático do 2º Batalhão e Grupo de Rondas Tático Móveis (Rotam), realizou a prisão de um indivíduo e a apreensão de dois menores de idade, suspeitos de cometerem um roubo armado. O fato aconteceu no bairro Praia do Amapá, em Rio Branco, na madrugada deste sábado, 6 de setembro.

A vítima relatou que foi abordada enquanto realizava uma corrida de aplicativo. O trio armado, anunciou o assalto e subtraiu sua arma de fogo, celular, dinheiro via PIX e outros pertences pessoais. Durante o roubo, eles ainda ameaçaram a vítima e realizaram transferências bancárias no valor de R$ 262,00. Após o registro da ocorrência, as guarnições iniciaram buscas na região.

Durante o patrulhamento, os três suspeitos, entre eles dois adolescentes de 17 anos e um homem de 19 anos, foram localizados e tentaram fugir em direção a um terreno baldio, transpondo cercas e muros, mas acabaram detidos. Durante a tentativa de fuga, foi possível ouvir um disparo de arma de fogo, cuja cápsula deflagrada foi encontrada posteriormente.

Com eles, foram recuperados os objetos roubados, incluindo a arma de fogo da vítima, celulares, uma mochila e outros itens. Além disso, foram apreendidas as armas utilizadas no crime: uma garrucha artesanal calibre 28 e um simulacro.

Os detidos, que afirmaram pertencer a uma organização criminosa, foram reconhecidos pela vítima e encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários