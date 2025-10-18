Polícia Militar do Acre apreende mais de 150 kg de drogas em ação integrada na divisa com Rondônia

A Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 2º Batalhão, realizou na tarde desta sexta-feira, 17, uma das maiores apreensões de drogas do ano no Posto de Fiscalização da Tucandeira, na BR-364, em Acrelândia, divisa com o estado de Rondônia. A ação resultou na prisão de um indivíduo e na apreensão de aproximadamente 152,85 quilos de entorpecentes.

Durante patrulhamento no posto, uma guarnição recebeu informações da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) sobre um veículo Fiat Pálio prata suspeito de transportar drogas entre estados. Ao avistar o automóvel, os policiais realizaram a ordem de parada; entretanto, o condutor desobedeceu e tentou evadir-se pela rodovia.

Após acompanhamento tático, que se estendeu até a área próxima à divisa com Rondônia, o veículo foi interceptado. Na vistoria, os militares encontraram diversas caixas e mochilas contendo grandes quantidades de entorpecentes. O motorista confessou o transporte da droga e recebeu voz de prisão.

O material apreendido totalizou aproximadamente 105,65 kg de skunk, 28,7 kg de crack e 18,5 kg de cloridrato de cocaína, além de R$ 4.955,00 em espécie, um aparelho de telefone celular e uma antena Starlink. Todo o material e o preso foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

Relacionado

Comentários