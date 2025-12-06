Policiais militares do 1º Batalhão cumpriram, na tarde desta sexta-feira, 5, um mandado de prisão no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem de 35 anos, foragido da justiça e possivelmente armado, estaria na Estrada do Calafate, próximo à Avenida Purus.

Após consulta ao sistema, os militares confirmaram a existência do mandado de prisão e realizaram buscas na região, localizando o suspeito dentro de um veículo. Durante a abordagem, foram encontrados dois aparelhos celulares em posse do indivíduo, que recebeu voz de prisão.

O homem também relatou possuir uma arma de fogo em seu apartamento. Com autorização, os policiais foram ao local e apreenderam uma pistola calibre 9 mm, municiada com 17 cartuchos intactos. A arma, as munições e os celulares foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes, junto ao conduzido, para providências cabíveis.