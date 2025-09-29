Geral
Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante ExpoSena
Na madrugada deste domingo, 28, a Polícia Militar do Acre, por meio do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensivo (GIRO) do 8º Batalhão, realizou o cumprimento de um mandado de prisão em aberto durante o evento ExpoSena Rural Show, em Sena Madureira.
Por volta de 00h10, os policiais identificaram um homem já conhecido das forças de segurança locais e que possuía um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira.
Diante da situação, foi dada voz de prisão ao indivíduo. Considerando a grande concentração de pessoas no local e o risco de evasão, a guarnição utilizou algemas para garantir a segurança da ação. Após a abordagem, o infrator foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, para prosseguimento das medidas legais.
Agência dos Correios em Porto Walter suspende serviços e deixa moradores sem encomendas
Moradores do município de Porto Walter, no alto Rio Juruá, interior do Acre, enfrentam mais uma situação adversa. Estão sem a agência dos Correios e não conseguem enviar ou receber encomendas e correspondência ou acessar outros serviços.
Um papel fixado na porta só avisa do fechamento, sem maiores explicações. “Informamos que a Agência de Porto Walter está temporariamente fechada, por favor aguardem o retorno”.
Segundo informações, o local fechou no último dia 12 de setembro. “Antes mesmo de fechar eu já esperava uma encomenda há 30 dias. E agora como será? Não temos estrada, o Rio Jurua está seco. Está tudo difícil aqui em Porto Walter. Espero encomendas há mais de 30 dias, não só eu, mas outras pessoas com quem trabalho. Sem falar do constrangimento porque as encomendas voltam, temos que pedir reembolso e algumas vezes perdemos. Enfim, deveriam pelo menos dar uma decisão se vai funcionar ou não”, citou uma moradora que não quis se identificar.
Por meio da assessoria de comunicação, os Correios do Acre diz que a agência de Porto Walter está fechada desde o dia 12 de setembro, mas não especificou o motivo e nem a data de retomada dos serviços.
“O atendimento ao público na agência de Porto Walter, no Acre, está temporariamente suspenso. Os Correios estão atuando para restabelecer o funcionamento da unidade o mais breve possivel. A empresa lamenta os transtornos e segue à disposição pelos números 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades) ou pelo site www.correios.com.br”.
Operação mira quadrilha especializada em roubos contra motoristas no AC
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), deflagrou na manhã desta segunda-feira, 29, a Operação “Aplicativo Seguro”, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em roubos praticados contra motoristas de aplicativo na capital.
As investigações apontaram que os suspeitos solicitavam corridas se passando por passageiros comuns. Durante o trajeto, entretanto, anunciavam o assalto, mediante grave ameaça, subtraindo veículos, valores em dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas.
A partir do trabalho investigativo, a DCORE identificou os envolvidos e representou pelas medidas cautelares junto ao Poder Judiciário, que expediu mandados de prisão e de busca e apreensão. A operação contou com todos os policiais da especializada e resultou na prisão de quatro suspeitos, sendo eles: J.S.L., J.A.S., W.U.A.C. e A.E.S.S., além da apreensão de celulares e outros objetos de interesse da investigação.
O trabalho também possibilitou a coleta de novas provas que reforçam o inquérito.Segundo o delegado responsável, Dr. Yvens Dixon, a Operação “Aplicativo Seguro” tem caráter estratégico para reduzir os índices de assaltos contra trabalhadores do transporte por aplicativo, além de devolver à sociedade a sensação de segurança. “É uma resposta firme da Polícia Civil à criminalidade. Nosso compromisso é proteger o cidadão de bem e enfraquecer organizações criminosas que tentam aterrorizar a população”, destacou.
PCC pode estar por trás de falsificação de bebidas com metanol, diz associação
Dez episódios de intoxicação pelo produto químico já foram registrados no Estado de São Paulo
Casos recentes de intoxicação por bebidas adulteradas reacenderam o alerta para o uso ilegal de metanol em São Paulo. A Associação Brasileira de Combate à Falsificação (ABCF) suspeita que o produto químico, antes usado pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) para adulterar combustíveis, esteja agora sendo desviado para destilarias clandestinas.
Dez episódios já foram registrados, com duas mortes confirmadas em São Paulo e São Bernardo do Campo. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado ligou os óbitos ao consumo de bebidas com metanol.
O Ministério da Justiça emitiu orientação urgente a bares, restaurantes, mercados, hotéis e plataformas de delivery para reforçar a checagem de procedência, com atenção a sinais como preços baixos, lacres irregulares e odor de solvente.
O metanol é altamente tóxico: pequenas doses podem causar náusea, tontura, cegueira e até a morte. Em operação há um mês, a Agência Nacional de Petróleo flagrou postos vendendo combustíveis com até 90% da substância — quando o limite legal é de 0,5%.
Falsificação de bebidas com metanol já gerou perdas de R$ 88 bilhões ao setor
Segundo a ABCF, depois do fechamento de distribuidoras ligadas ao PCC, parte desse produto teria migrado para o mercado clandestino de bebidas, ampliando riscos à saúde e multiplicando lucros do crime.
A associação calcula que a falsificação gerou perdas de R$ 88 bilhões ao setor em 2024, sendo R$ 29 bilhões em sonegação e R$ 59 bilhões em faturamento ilegal. As investigações apontam que o metanol chegava ao Brasil pelo Porto de Paranaguá (PR), com documentação falsa, colocando em risco motoristas, pedestres e o meio ambiente.
O que fazer em suspeita de intoxicação
Em caso de suspeita de intoxicação, a recomendação é suspender a venda do lote, isolar os produtos, acionar a Vigilância Sanitária e preservar provas para análise.
Consumidores com sintomas como visão turva, dor de cabeça intensa e rebaixamento da consciência devem procurar atendimento médico imediato e contatar o Disque-Intoxicação (0800 722 6001). A venda de bebidas adulteradas é crime sujeito a prisão e multa.
