Polícia Militar cumpre mandado de prisão durante ExpoSena

Moradores do município de Porto Walter, no alto Rio Juruá, interior do Acre, enfrentam mais uma situação adversa. Estão sem a agência dos Correios e não conseguem enviar ou receber encomendas e correspondência ou acessar outros serviços.

Um papel fixado na porta só avisa do fechamento, sem maiores explicações. “Informamos que a Agência de Porto Walter está temporariamente fechada, por favor aguardem o retorno”.

Segundo informações, o local fechou no último dia 12 de setembro. “Antes mesmo de fechar eu já esperava uma encomenda há 30 dias. E agora como será? Não temos estrada, o Rio Jurua está seco. Está tudo difícil aqui em Porto Walter. Espero encomendas há mais de 30 dias, não só eu, mas outras pessoas com quem trabalho. Sem falar do constrangimento porque as encomendas voltam, temos que pedir reembolso e algumas vezes perdemos. Enfim, deveriam pelo menos dar uma decisão se vai funcionar ou não”, citou uma moradora que não quis se identificar.

Por meio da assessoria de comunicação, os Correios do Acre diz que a agência de Porto Walter está fechada desde o dia 12 de setembro, mas não especificou o motivo e nem a data de retomada dos serviços.

“O atendimento ao público na agência de Porto Walter, no Acre, está temporariamente suspenso. Os Correios estão atuando para restabelecer o funcionamento da unidade o mais breve possivel. A empresa lamenta os transtornos e segue à disposição pelos números 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades) ou pelo site www.correios.com.br”.

