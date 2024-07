Polícia Militar captura foragido da justiça em Xapuri

Na sexta-feira, 26, o Republicanos, partido da chamada direita bolsonarista, decidiu por maioria, durante convenção, apoiar a pré-candidatura de Marcus Alexandre (MDB) à prefeitura de Rio Branco.

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos) mudou radicalmente o discurso em relação ao pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (MDB). O parlamentar, que sempre se mostrou conservador, caiu nas graças da campanha do emedebista, do qual outrora o tratava com desdém em suas redes sociais por considerá-lo esquerdista; o candidato ‘Melancia’, como muitos o assim o apelidaram.

Em um dos seus vídeos, resgatado na internet, o Republicano cita Marcos como ‘Pica-Pau’, ridicularizando sua postura ao está em um partido de direita, mas com aliados da esquerda.

“Meus amigos, tomei conhecimento que o pré-candidato a prefeito de Rio Branco, Marcos Viana, mais conhecido como Pica-Pau… que tem hoje o seu partido barriga de aluguel, o MDB, que tem o apoio, a coligação oficial com o PT, do seu padrinho, o Jorge Viana, o PC do B, PSOL, Rede, PSB e outros tantos partidos da esquerda ao seu lado. Vem falar do Republicanos, meu amigo! Deixe os republicanos em paz. O Republicanos já se pronunciou em todo o Estado do Acre e, principalmente, na Capital, que não acompanha o pica-pau. e nem os partidos de esquerda. Então, meu irmão, você está derretendo nas pesquisas. Cuide de tentar se manter, uma vez que lá, no ano passado, você estava com cerca de 65% das pesquisas. Hoje, já aparece com 39%. O resto vai derreter na campanha eleitoral. Forte abraço!”, disse.

Na sexta-feira, 26, o Republicanos, partido da chamada direita bolsonarista, decidiu por maioria, durante convenção, apoiar a pré-candidatura de Marcus Alexandre (MDB) à prefeitura de Rio Branco.

Na ocasião, Duarte disse que a decisão seguiu a via democrática do voto interno.“Prevaleceu por 18 votos a 2 a escolha do pré-candidato Marcus Alexandre, que será apoiado pelo Republicanos aqui em Rio Branco”.

