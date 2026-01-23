Duas ações distintas, realizadas pelo 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (8º BPM/PMAC), resultaram na apreensão de quase um quilo de entorpecentes em menos de 24h, em bairros diferentes de Sena Madureira.

A primeira apreensão aconteceu na noite desta terça-feira, 21, no bairro Cafezal. A guarnição obteve informações e se deslocou até uma residência na Rua Siqueira Campos, endereço já conhecido por denúncias relacionadas ao tráfico, e no local aprendeu mais de meio quilo de maconha, além de uma balança de precisão. Uma mulher foi identificada como a proprietária, no entanto não foi localizada no momento da ação, mas todo o material foi recolhido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis

Já na tarde desta quarta-feira, 22, durante patrulhamento no bairro Cristo Libertador, policiais militares visualizaram dois indivíduos em um terreno baldio. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram do local. Durante a varredura na área, a guarnição encontrou quase meio quilo de maconha, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes. Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira

As duas ocorrências foram registradas como localização e apreensão de drogas e reforçam a atuação preventiva e Polícia Militar do Acre em Sena Madureira.