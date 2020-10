PM cumpria um patrulhamento de rotina na região antes de encontrar o produto

Agentes da Polícia Militar do Acre apreenderam quase 5 kg de maconha e skank (ou skunk) no bairro Volta Seca – famoso Morro do Marrosa.

Os policiais cumpriam um patrulhamento de rotina e suspeitaram da atitude de um homem que saiu correndo de um terreno para fugir da viatura.

A região, no entanto, é conhecida por ter diversos pontos de venda de drogas. A PM fez buscas no local e acabou encontrando a droga enterrada no quintal.

Após a ação, o material foi enviado à Divisão de Repressão a Entorpecentes (DRE) da Polícia Civil.

