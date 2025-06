Polícia Militar apreende motos com placas estrangeiras roubadas na Bolívia na fronteira do Acre

Em mais uma ação integrada de fiscalização na região de fronteira, a Polícia Militar do Acre através do 5º Batalhão do Alto Acre, em conjunto com órgãos de trânsito, apreendeu motocicletas com restrição de roubo originárias da Bolívia. As operações ocorreram entre os municípios de Epitaciolândia e Brasiléia e fazem parte de uma ofensiva contra práticas ilegais no tráfego de veículos.

Durante as blitzes realizadas em pontos estratégicos das duas cidades, diversas abordagens foram feitas, resultando em apreensões de veículos irregulares. Em pelo menos dois casos, foi constatado que as motos abordadas apresentavam registro de roubo no território boliviano.

Os condutores foram encaminhados à delegacia para prestar esclarecimentos, e os veículos foram levados ao pátio da unidade policial. As autoridades bolivianas já foram notificadas para que seja possível identificar os legítimos proprietários e providenciar a devolução dos bens.

As ações fazem parte de um esforço conjunto das forças de segurança para combater o crime transfronteiriço e garantir maior controle sobre a circulação de veículos na região. A Polícia Militar reforça que operações semelhantes continuarão sendo realizadas com frequência.

