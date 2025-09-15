Polícia Militar apreende mais de 4 kg de Skank e prende dois jovens por tráfico na capital

Ação da Força Tática resultou em prejuízo de mais de R$ 40 mil ao crime organizado; suspeitos já tinham passagens pela Justiça

Uma operação da Polícia Militar do Acre, realizada no início da noite desta segunda-feira (15), resultou na prisão de dois jovens acusados de tráfico de drogas e na apreensão de 4,2 kg de Skank, no bairro Vitória, região de parte alta de Rio Branco.

A ação foi desencadeada após denúncia sobre comércio ilícito na Rua Santa Fé. Equipes da Força Tática do 3º e 1º Batalhões se dirigiram ao local e flagraram Diego Lopes, de 19 anos, que tentou fugir, mas foi contido. Outro suspeito, Adriel Costa Dourado, de 23 anos, foi detido ao tentar pular um muro nos fundos da residência.

Durante buscas, os policiais localizaram cinco tijolos e um invólucro de Skank escondidos em um barraco, totalizando 4,230 kg da droga. O material apreendido representa um prejuízo estimado em R$ 42 mil ao crime organizado, segundo a PM.

A dupla, que já possuía antecedentes criminais, confessou o envolvimento com o tráfico. Eles receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), junto com a droga apreendida, para os procedimentos legais.

