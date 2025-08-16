Polícia Militar apreende duas armas e prende suspeitos em operações no Acre

Primeira ocorrência foi na BR-364, em Bujari; a segunda no bairro Quinze, em Rio Branco, onde também foi encontrada cocaína

A Polícia Militar do Acre apreendeu duas armas de fogo em operações realizadas na sexta-feira (15). As ações ocorreram em Bujari e Rio Branco, resultando na prisão de dois suspeitos.

Em Bujari, policiais da Companhia de Policiamento Comunitário abordaram um veículo suspeito na BR-364 e encontraram um revólver calibre .38 com munições no porta-luvas. O motorista, sem registro da arma, foi preso e levado à Delegacia de Flagrantes.

Já no bairro Quinze, em Rio Branco, uma equipe do 2º Batalhão surpreendeu um grupo em atitude suspeita. Um dos homens estava com um revólver .38, seis munições e uma porção de cocaína. Ele também foi detido e encaminhado para a delegacia.

