Na noite de quinta-feira, 28, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 1º Batalhão, prendeu um indivíduo suspeito de envolvimento com tráfico de drogas e apologia ao crime, no bairro Jardim Tropical, em Rio Branco.

A ação ocorreu durante patrulhamento tático, quando a guarnição recebeu relatos de moradores sobre a presença de pessoas em atitude suspeita na região. Ao avistar três indivíduos na Rua Jasmim, os policiais realizaram a abordagem, encontrando em posse de um deles um simulacro de pistola, máscara, luvas, celular, dinheiro trocado, além de uma porção de Skank. Também foi apreendida uma lata de tinta spray, que, segundo o próprio suspeito, seria utilizada para realizar pichações.

Durante a entrevista policial, o indivíduo confessou que estava envolvido com a venda de entorpecentes e indicou uma residência abandonada no bairro Casa Nova, já conhecida pela prática de tráfico. No local, foram localizadas 23 porções de cocaína e 11 porções de Skank, que foram encaminhados à delegacia com o detido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários