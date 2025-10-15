Polícia Militar apreende cerca de 900 quilos de pescado irregular em Acrelândia

Durante a Operação Protetor dos Biomas VII, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), realizou na tarde de segunda-feira, 14, a apreensão de aproximadamente 900 quilos de pescado transportado de forma irregular, na BR-364, próximo ao município de Acrelândia.

A equipe realizava fiscalização ambiental em resposta a denúncias de desmatamento e extração ilegal de madeira quando abordou uma caminhonete que transportava carga coberta por lonas e um tapete. Durante a verificação, os militares constataram que o veículo levava grande quantidade de peixe, supostamente oriundo do estado de Rondônia, com destino a Rio Branco.

O condutor informou que o pescado pertencia a um passageiro, que se apresentou como pescador. Ao ser solicitado, o homem não apresentou guia de transporte nem nota fiscal da carga, documentos obrigatórios para o transporte interestadual de pescado. Além disso, o material estava sendo transportado sem condições adequadas de conservação, apenas envolto em lonas plásticas e coberto por um tapete, com pouco gelo e sem as exigências sanitárias previstas em lei.

Durante a ocorrência, os policiais também encontraram R$ 10.320,00 em espécie, valor que foi entregue à Delegacia de Polícia Civil de Acrelândia para as devidas apurações. A guarnição verificou ainda uma guia de transporte de pirarucu emitida em Rondônia, porém o documento apresentava rasuras e não correspondia à espécie apreendida. Diante dos fatos, os responsáveis foram conduzidos à delegacia

