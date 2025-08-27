Polícia Militar apreende arma de fogo no Recanto dos Buritis

Flagrante ocorreu durante fiscalização na ponte internacional de Brasiléia; homem tentava entrar no Brasil sem pagar tributos, crime conhecido como descaminho

A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um cidadão boliviano que tentava entrar no Brasil por Epitaciolândia (AC) com 15 celulares importados sem o pagamento de impostos. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas proximidades da ponte internacional “Wilson Pinheiro”que liga Brasiléia a Cobija, na Bolívia — uma rota conhecida pelo intenso fluxo de contrabando.

De acordo com a PF, o homem transportava os aparelhos sem recolher os tributos obrigatórios e sem passar por qualquer controle aduaneiro, o que caracteriza o crime de descaminho.

Após a abordagem, o boliviano recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da PF em Epitaciolândia para a adoção das medidas legais. O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e à Receita Federal.

