Polícia Militar apreende arma de fogo após ameaça em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), prendeu na segunda-feira, 1º, M.D.S., de 60 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável. Ele foi sentenciado a 33 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

De acordo com as investigações, os abusos ocorreram ao longo de quatro anos, quando a vítima, enteada do condenado, tinha entre 9 e 13 anos. O autor aproveitava os momentos em que ficava sozinho com a criança para tocar suas partes íntimas e observá-la enquanto tomava banho.

Quando percebeu que estava sendo vítima de abusos sexuais, a menina relatou os fatos à mãe, que imediatamente procurou a delegacia para registrar a ocorrência. Após a apuração e conclusão do inquérito, o autor foi denunciado e condenado pela Justiça.

O mandado de prisão foi cumprido pelos investigadores da DECAV no bairro Estação Experimental, em Rio Branco. Após a captura, M.D.S. foi conduzido à delegacia e encontra-se à disposição da Justiça.

A delegada Carla Fabíola Coutinho, titular da DECAV, destacou a importância da atuação da Polícia Civil na proteção de crianças e adolescentes. “A PCAC mantém uma atuação firme e incansável contra crimes de abuso sexual. Nosso trabalho é dar uma resposta rápida à sociedade e garantir que os autores desses atos bárbaros sejam responsabilizados. É fundamental que as vítimas e seus familiares denunciem para que possamos agir com eficiência e proteger quem mais precisa”, afirmou.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate a crimes sexuais e orienta a população a denunciar qualquer suspeita de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima e sigilosa, pelo número 181, 190 ou pelo Disque 100.

