Uma confusão ocorrida na cidade de Epitaciolândia, no Bairro Aeroporto, fez com que fosse necessário a interferência de uma guarnição da Polícia Militar, após terem sido alertados de possível ameaça contra a vida com emprego de arma de fogo.

Ao chegarem no local, souberam que uma mulher teria alugado um dos cômodos e que ira mora juntamente com dois filhos, mas, que teria levado mais pessoas para ir morar, o que não estaria em conformidade com o havia acertado com o proprietário.

Com a possível chegada de um homem no local, este gerou um desconforto fazendo com que ambos fizessem acusações e que o homem poderia ser suspeito de praticar furto no local e foi mandado embora, mas se recusava ir.

Com a confusão formada, o dono com receio de sofrer ferimentos por ser mais fraco, se apossou de um revólver calibre 38 e passou a ameaçar o homem. Foi quando pegou os menores e fugiu pulando a janela e em seguida acionou a polícia.

Com a chegada da Polícia no local, o homem foi detido e teve a armas apreendida. Todo mundo foi levado até a delegacia do município, afim de serem ouvidos pelo delegado e realizar os procedimentos cabíveis ao fato.

