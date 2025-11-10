Conecte-se conosco

Geral

Polícia Militar apreende adolescentes armados em área de conflito de facções em Sena Madureira

Publicado

17 minutos atrás

em

Durante patrulhamento na noite deste domingo, 9, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira. Os menores estavam em posse de uma escopeta artesanal calibre 28, municiada, e de dois cartuchos intactos.

Os policiais observaram um veículo parado às margens da via e dois indivíduos ao lado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo um deles visto arremessando um objeto ao chão. Outro veículo, com dois ocupantes, também deixou o local rapidamente e não foi localizado.

Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma e as munições. Um dos menores assumiu ser o portador da escopeta. Os dois relataram que estavam na ponte realizando a “segurança” da região para revidar possíveis ataques de integrantes de facções rivais. A área é considerada de alto risco e palco de disputas entre os grupos criminosos.

Os menores e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Geral

Tragédia em Rolim de Moura: irmãos morrem carbonizados durante incêndio em casa

Publicado

35 minutos atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

A madrugada desta segunda-feira (10) foi marcada por uma tragédia em Rolim de Moura (RO). Duas crianças, identificadas como Katleia S. C., de 5 anos, e Levi L. P., de 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir a residência onde moravam.

O fogo teve início por volta das 3h30, quando vizinhos perceberam as chamas se alastrando rapidamente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Apesar da chegada imediata da equipe, o imóvel já estava completamente tomado pelas labaredas, impossibilitando o resgate das crianças com vida.

De acordo com os bombeiros, uma mulher chegou ao local durante a ocorrência e informou que os filhos estavam dentro da casa. Após o controle do fogo, os corpos foram encontrados entre os escombros.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnica, que vai determinar as causas do incêndio. Uma das hipóteses investigadas é a de curto-circuito na rede elétrica da residência.

A mãe das crianças foi levada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) sob suspeita de abandono de incapaz, já que, segundo as autoridades, ela não estava no imóvel no momento em que o fogo começou.

O caso comoveu a população local, e muitos vizinhos relataram o desespero ao tentar ajudar antes da chegada do socorro. A tragédia gerou grande repercussão e reforçou o alerta sobre os riscos de incêndios domésticos e a importância de medidas preventivas.

Comentários

Continue lendo

Geral

Caminhão da empresa Gazin tomba em trecho perigoso da BR-364 entre Feijó e Rio Purus

Publicado

4 horas atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Motorista escapa ileso após veículo sair da pista e capotar na principal rodovia do Acre; danos materiais atingem caminhão e carga

Apesar do impacto, o motorista escapou sem ferimentos, sofrendo apenas o susto. O acidente provocou danos materiais tanto ao caminhão quanto à carga transportada. Foto: captada 

Um caminhão pertencente à empresa Gazin tombou na manhã deste domingo (9) em um trecho considerado perigoso da BR-364, entre o município de Feijó e o Rio Purus, no interior do Acre. De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia após capotar completamente.

Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o caminhão da conhecida rede varejista virado fora da estrada, com a presença de curiosos acompanhando a ocorrência. Apesar da violência do acidente, o condutor escapou ileso, sofrendo apenas o susto. O tombamento provocou danos materiais significativos tanto ao veículo quanto à carga transportada. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia após tombar. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Geral

Fim de semana tem dois casos de violência doméstica em Cruzeiro do Sul; agressores foram presos pela PM

Publicado

4 horas atrás

em

10 de novembro de 2025

Por

Mulheres foram ameaçadas e tiveram casas arrombadas; em um dos casos, o autor tentou matar a companheira com uma faca

Dois novos casos de violência doméstica foram registrados neste fim de semana em Cruzeiro do Sul (AC). Em ambos, os agressores foram presos em flagrante pela Polícia Militar. As ocorrências aconteceram no sábado (8), nos bairros Cruzeirão e AABB.

No primeiro caso, no bairro Cruzeirão, um homem identificado como Charles, de 27 anos, foi preso após ameaçar matar a esposa, de 22 anos, com uma faca. A vítima relatou que, ao retornar do trabalho como diarista, encontrou a porta da casa arrombada e o companheiro bastante alterado, acusando-a de traição.

Segundo o relato, Charles ordenou que a mulher ligasse para a mãe para se despedir, afirmando que iria matá-la. A vítima conseguiu acionar a PM, que apreendeu a faca usada nas ameaças e prendeu o autor em flagrante por violência doméstica.

O segundo caso ocorreu também no sábado, no bairro AABB, onde uma mulher de 37 anos acionou a polícia após o ex-marido, identificado como Leonardo, de 22 anos, invadir sua residência. De acordo com a vítima, o homem passou a noite embriagado e sob efeito de drogas, tentando arrombar a casa.

Ao amanhecer, Leonardo conseguiu quebrar a porta da cozinha e entrou no imóvel sem autorização. Durante a presença da guarnição no local, o suspeito retornou à residência, sendo preso e encaminhado à Delegacia Geral de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Comentários

Continue lendo