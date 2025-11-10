Polícia Militar apreende adolescentes armados em área de conflito de facções em Sena Madureira

Durante patrulhamento na noite deste domingo, 9, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira. Os menores estavam em posse de uma escopeta artesanal calibre 28, municiada, e de dois cartuchos intactos.

Os policiais observaram um veículo parado às margens da via e dois indivíduos ao lado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo um deles visto arremessando um objeto ao chão. Outro veículo, com dois ocupantes, também deixou o local rapidamente e não foi localizado.

Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma e as munições. Um dos menores assumiu ser o portador da escopeta. Os dois relataram que estavam na ponte realizando a “segurança” da região para revidar possíveis ataques de integrantes de facções rivais. A área é considerada de alto risco e palco de disputas entre os grupos criminosos.

Os menores e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.

