Polícia Militar apreende adolescentes armados em área de conflito de facções em Sena Madureira
Durante patrulhamento na noite deste domingo, 9, uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu dois adolescentes, de 15 e 16 anos, na Estrada Mário Lobão, em Sena Madureira. Os menores estavam em posse de uma escopeta artesanal calibre 28, municiada, e de dois cartuchos intactos.
Os policiais observaram um veículo parado às margens da via e dois indivíduos ao lado. Ao perceberem a aproximação da viatura, os jovens demonstraram nervosismo e tentaram fugir, sendo um deles visto arremessando um objeto ao chão. Outro veículo, com dois ocupantes, também deixou o local rapidamente e não foi localizado.
Durante a abordagem, a equipe encontrou a arma e as munições. Um dos menores assumiu ser o portador da escopeta. Os dois relataram que estavam na ponte realizando a “segurança” da região para revidar possíveis ataques de integrantes de facções rivais. A área é considerada de alto risco e palco de disputas entre os grupos criminosos.
Os menores e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em Rolim de Moura: irmãos morrem carbonizados durante incêndio em casa
A madrugada desta segunda-feira (10) foi marcada por uma tragédia em Rolim de Moura (RO). Duas crianças, identificadas como Katleia S. C., de 5 anos, e Levi L. P., de 2 anos, morreram carbonizadas após um incêndio atingir a residência onde moravam.
O fogo teve início por volta das 3h30, quando vizinhos perceberam as chamas se alastrando rapidamente e acionaram o Corpo de Bombeiros. Apesar da chegada imediata da equipe, o imóvel já estava completamente tomado pelas labaredas, impossibilitando o resgate das crianças com vida.
De acordo com os bombeiros, uma mulher chegou ao local durante a ocorrência e informou que os filhos estavam dentro da casa. Após o controle do fogo, os corpos foram encontrados entre os escombros.
A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Perícia Técnica, que vai determinar as causas do incêndio. Uma das hipóteses investigadas é a de curto-circuito na rede elétrica da residência.
A mãe das crianças foi levada à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) sob suspeita de abandono de incapaz, já que, segundo as autoridades, ela não estava no imóvel no momento em que o fogo começou.
O caso comoveu a população local, e muitos vizinhos relataram o desespero ao tentar ajudar antes da chegada do socorro. A tragédia gerou grande repercussão e reforçou o alerta sobre os riscos de incêndios domésticos e a importância de medidas preventivas.
Caminhão da empresa Gazin tomba em trecho perigoso da BR-364 entre Feijó e Rio Purus
Motorista escapa ileso após veículo sair da pista e capotar na principal rodovia do Acre; danos materiais atingem caminhão e carga
Um caminhão pertencente à empresa Gazin tombou na manhã deste domingo (9) em um trecho considerado perigoso da BR-364, entre o município de Feijó e o Rio Purus, no interior do Acre. De acordo com informações preliminares, o veículo saiu da pista e parou às margens da rodovia após capotar completamente.
Imagens registradas por motoristas que passavam pelo local mostram o caminhão da conhecida rede varejista virado fora da estrada, com a presença de curiosos acompanhando a ocorrência. Apesar da violência do acidente, o condutor escapou ileso, sofrendo apenas o susto. O tombamento provocou danos materiais significativos tanto ao veículo quanto à carga transportada. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.
