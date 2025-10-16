Polícia Militar apreende adolescente suspeito de envolvimento com facção criminosa no bairro Areal, em Rio Branco

Uma ação da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizada na tarde desta quinta-feira (16), resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com uma facção criminosa no bairro Areal, em Rio Branco. A região, segundo a corporação, vive uma disputa territorial entre grupos rivais, o que tem aumentado o clima de tensão e insegurançaentre os moradores.

De acordo com informações da PM, a operação foi deflagrada após denúncia anônima indicando a presença de indivíduos armados na área. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos por suspeitos, que fugiram deixando para trás entorpecentes, fogos de artifício e latas de spray vermelho. Conforme os policiais, os fogos seriam usados para comemorar avanços em território rival, enquanto o spray serviria para marcar o domínio da facção.

Durante o patrulhamento, os agentes constataram que várias residências e muros estavam pichados com siglas de facções rivais, algumas sobrepostas, evidenciando a disputa pelo controle da região. A corporação avalia que novos confrontos podem ocorrer nos próximos dias, caso o conflito não seja contido.

Diante da situação, a PM reforçou o policiamento no bairro Areal com o objetivo de garantir a segurança dos moradores e prevenir novos episódios de violência.

O adolescente apreendido, juntamente com as drogas e os fogos de artifício, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na disputa.

