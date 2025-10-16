Geral
Polícia Militar apreende adolescente suspeito de envolvimento com facção criminosa no bairro Areal, em Rio Branco
Uma ação da Polícia Militar do Acre (PMAC), realizada na tarde desta quinta-feira (16), resultou na apreensão de um adolescente suspeito de envolvimento com uma facção criminosa no bairro Areal, em Rio Branco. A região, segundo a corporação, vive uma disputa territorial entre grupos rivais, o que tem aumentado o clima de tensão e insegurançaentre os moradores.
De acordo com informações da PM, a operação foi deflagrada após denúncia anônima indicando a presença de indivíduos armados na área. Ao chegarem ao local, os militares foram recebidos por suspeitos, que fugiram deixando para trás entorpecentes, fogos de artifício e latas de spray vermelho. Conforme os policiais, os fogos seriam usados para comemorar avanços em território rival, enquanto o spray serviria para marcar o domínio da facção.
Durante o patrulhamento, os agentes constataram que várias residências e muros estavam pichados com siglas de facções rivais, algumas sobrepostas, evidenciando a disputa pelo controle da região. A corporação avalia que novos confrontos podem ocorrer nos próximos dias, caso o conflito não seja contido.
Diante da situação, a PM reforçou o policiamento no bairro Areal com o objetivo de garantir a segurança dos moradores e prevenir novos episódios de violência.
O adolescente apreendido, juntamente com as drogas e os fogos de artifício, foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla). As investigações continuam para identificar e responsabilizar os demais envolvidos na disputa.
Homem é espancado após ser acusado de furtar bicicleta no bairro da Paz, em Rio Branco
Um homem identificado como Fabiano Rodrigues da Silva, de 38 anos, foi espancado por traficantes na noite desta quinta-feira (16) após ser acusado de furtar uma bicicleta na Rua Botafogo, bairro da Paz, em Rio Branco.
De acordo com testemunhas, Fabiano teria furtado o veículo de uma residência localizada na mesma rua e, em seguida, ido até uma boca de fumo na região para tentar trocar a bicicleta por drogas. No local, ele foi detido por criminosos e agredido por duas pessoas armadas com ripas de madeira.
Durante o espancamento, a vítima foi atingida diversas vezes. Temendo ser morta, conseguiu fugir e correr até a Travessa Ano Novo, onde pediu ajuda a populares. Pouco depois, dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, ambos armados, mas desistiram de executá-lo ao perceberem a presença de várias testemunhas. Em seguida, os suspeitos fugiram.
Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. Após receber os primeiros socorros e ser estabilizado, Fabiano foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde o estado de saúde foi considerado estável.
A Polícia Militar e a Polícia Civil não foram acionadas para atender à ocorrência.
Dupla arromba loja em Cruzeiro do Sul e furtam mercadorias em ação filmada por câmeras
Polícia Civil prende um dos suspeitos e busca outro foragido; Nepatri investiga caso ocorrido na madrugada de quarta-feira
Um arrombamento e furto em uma loja de Cruzeiro do Sul foi registrado por câmeras de segurança na madrugada de quarta, para está quinta-feira (16). As imagens mostram dois indivíduos invadindo o estabelecimento por volta das 2h, arrombando compartimentos e enchendo mochilas com diversos produtos, incluindo bolsas, cosméticos, bonés e canecas térmicas.
O Núcleo de Patrimônio (Nepatri) da Polícia Civil identificou os suspeitos como A.M.S. e L.F.S. Um deles já foi localizado e preso, sendo encaminhado à delegacia, enquanto o outro permanece foragido. As investigações continuam para recuperar os objetos e prender o segundo envolvido.
Ifac realiza reformas no campus Xapuri no valor de R$ 1,6 milhão para melhorar infraestrutura
O campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) está passando por reformas que buscam requalificar sua infraestrutura predial, melhorar a acessibilidade, garantir a segurança elétrica e hidráulica e proporcionar um ambiente mais saudável e acolhedor para alunos, professores e servidores. A obra tem investimento de R$ 1.615.600,33 provenientes de recursos próprios do campus e da Reitoria.
Segundo informações da Pró-reitoria de Administração (Proad), através da Diretoria de Obras e Infraestrutura (Diroi), os serviços contemplam a reconstrução do muro perimetral, recuperação do estacionamento, substituição de telhas, portas e janelas, adequações nas instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de revestimentos cerâmicos nas salas de aula, além de pintura geral.
As salas de aula, principal foco da reforma, passarão pelas maiores intervenções, sem ampliação de espaços, mas com significativa readequação. Após a conclusão, os blocos administrativos, de ensino e biblioteca contarão com nova cobertura e visual renovado.
As obras tiveram início em agosto de 2025 e devem ser concluídas até maio de 2026. Parte dos serviços já foi executada, incluindo substituição de telhas, pintura de alguns ambientes, intervenções elétricas e início da demolição do muro antigo. Também foi iniciada a remoção das esquadrias das salas de aula para substituição.
Na reforma em andamento ainda não é possível atender todas as necessidades do campus, entretanto, encontra-se em planejamento na Diroi, para o próximo exercício uma segunda etapa de reforma com intuito de atender os ambientes e demandas não contemplados.
Desafios e impacto no ensino – O diretor-geral do campus Xapuri, Sérgio Luiz Pereira Nunes, destacou que a reforma é fruto do empenho conjunto do campus e da Reitoria, e que os benefícios irão muito além da estética: “Esta reforma resultará na otimização de espaços, na segurança da rede elétrica e também hidráulica. Impactará significativamente o processo de ensino-aprendizagem, ao proporcionar um ambiente de aprendizagem seguro e saudável, tratando da questão da acessibilidade e da inclusão, e com tudo isso, combatendo a evasão escolar”.
De acordo com o gestor, um dos principais desafios da reforma tem sido manter o calendário acadêmico e a qualidade das aulas durante as obras. “É um grande desafio adequar as salas de aula a espaços alternativos, o que exige uma sinergia muito grande entre as equipes de ensino e administração. Mas temos a certeza de que, ao final, teremos um campus muito mais harmonioso e com melhor qualidade de vida para todos”.
Reitor destaca compromisso – Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, o investimento na reforma do Campus Xapuri reafirma o compromisso institucional com uma educação pública de qualidade, gratuita e inclusiva. “Estamos trabalhando para fortalecer a infraestrutura dos nossos campi porque entendemos que um ambiente adequado e acolhedor contribui diretamente para o sucesso dos nossos estudantes e para a valorização de toda a comunidade acadêmica”.
A obra, segundo o reitor, representa o respeito pelos servidores, estudantes e pela comunidade local que confia no Ifac como agente de transformação social. “O investimento reflete, portanto, não apenas uma melhoria estrutural, mas também uma visão estratégica voltada à permanência e êxito dos estudantes, ao fortalecimento do ensino e à valorização do papel do Ifac na região”, destacou.
(Com informações da Diroi e fotos de Devanir Araújo)
