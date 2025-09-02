Polícia Militar apreende adolescente com simulacro após roubo de motocicleta em Rio Branco

Mototaxista foi vítima de assalto durante corrida; veículo e pertences foram recuperados pela guarnição

A Polícia Militar do Acre, por meio do 2º Batalhão (2º BPM), apreendeu na madrugada desta segunda-feira (1º) um adolescente suspeito de roubo no bairro Santa Helena, em Rio Branco. O jovem foi detido em posse de um simulacro de pistola e da motocicleta roubada de um mototaxista.

Segundo informações da corporação, a vítima relatou que havia sido chamada para uma corrida do bairro Santa Helena ao Bom Jesus. Durante o trajeto, o passageiro anunciou o assalto e fugiu levando a Yamaha YBR 150 Factor, de cor branca, além de outros pertences.

Com o apoio do mototaxista, os policiais rastrearam o veículo até um endereço onde o suspeito foi localizado. Ao perceber a aproximação da guarnição, o adolescente tentou fugir, mas foi contido e abordado.

O menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficou à disposição da Justiça para os devidos procedimentos.

