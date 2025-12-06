Geral
Polícia Militar apreende 30 pacotes de pasta base em terreno usado por traficantes em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão apreenderam, na manhã deste sábado, 6, 30 pacotes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína no bairro Vitória, em Sena Madureira. A ação ocorreu após a guarnição receber informações de que traficantes estariam utilizando um terreno desabitado, localizado no Beco do Adriano, como depósito para esconder materiais ilícitos.
Com base na denúncia anônima, a equipe deslocou-se até o local e realizou buscas na área de mata ao lado de uma residência suspeita de ser utilizada como ponto de venda de drogas. Durante a varredura, os policiais encontraram uma vasilha plástica escondida no matagal. Dentro do recipiente havia 30 pacotes da substância, totalizando aproximadamente 240 gramas.
Todo o material apreendido foi entregue na Delegacia de Polícia Civil do município, onde serão realizados os procedimentos legais e a continuidade das investigações.
Militares recuperam motocicleta com restrição de roubo em Sena Madureira
Policiais militares do 8° Batalhão recuperaram, na sexta-feira, 5, uma motocicleta com restrição de roubo em Sena Madureira. A ação ocorreu após a equipe receber informações de que uma Honda XRE 300 estaria circulando irregularmente na região do Polo Moveleiro.
Durante o patrulhamento, os militares localizaram o veículo estacionado e, ao realizar consulta no sistema, confirmaram a restrição por roubo. No local, um homem que se apresentou como proprietário relatou que havia recebido a motocicleta de terceiros. Diante dos fatos, os policiais encaminharam o veículo e o condutor à delegacia para as providências cabíveis.
Polícia Militar cumpre mandado de prisão e apreende pistola 9 mm no Portal da Amazônia
Policiais militares do 1º Batalhão cumpriram, na tarde desta sexta-feira, 5, um mandado de prisão no bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco. A equipe recebeu uma denúncia anônima informando que um homem de 35 anos, foragido da justiça e possivelmente armado, estaria na Estrada do Calafate, próximo à Avenida Purus.
Após consulta ao sistema, os militares confirmaram a existência do mandado de prisão e realizaram buscas na região, localizando o suspeito dentro de um veículo. Durante a abordagem, foram encontrados dois aparelhos celulares em posse do indivíduo, que recebeu voz de prisão.
O homem também relatou possuir uma arma de fogo em seu apartamento. Com autorização, os policiais foram ao local e apreenderam uma pistola calibre 9 mm, municiada com 17 cartuchos intactos. A arma, as munições e os celulares foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes, junto ao conduzido, para providências cabíveis.
Fonte: PCAC
Polícias Civis do Acre e de Rondônia prendem investigado por roubo ocorrido em Senador Guiomard
Em uma ação integrada entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia, foi cumprido na última sexta-feira, 5, dois mandados de prisão em desfavor de R. D. S. S., de 25 anos, investigado pela prática de roubo no município de Senador Guiomard. A operação foi conduzida pela Delegacia-Geral de Senador Guiomard no Acre, em parceria com a Delegacia-Geral de Santa Luzia do Oeste em Rondônia.
O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo ocorrido em fevereiro de 2023, em Senador Guiomard. Além disso, também pesava contra ele um mandado referente ao rompimento do monitoramento eletrônico no mesmo período, situação que o deixou foragido desde então.
Após trabalho investigativo minucioso, as equipes localizaram o homem nesta manhã, efetuando sua prisão de forma segura. R. D. S. S. foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.
A ação reforça o compromisso das Polícias Civis dos dois estados na cooperação interestadual para garantir o cumprimento da lei e a segurança da população.
Fonte: PCAC
