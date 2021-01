Policiais do 8° Batalhão de Polícia Militar (8° BPM) prenderam, nesta segunda-feira, 25, um homem monitorado por tornozeleira eletrônica com 2 kg de maconha e uma arma de fogo. A ação ocorreu no bairro Ana Vieira, em Sena Madureira.

Os militares chegaram ao endereço por meio de uma denúncia anônima. O entorpecente estava enterrado no quintal e o armamento foi localizado no interior da residência do acusado.

A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil do município para serem tomadas as demais providências cabíveis ao fato.

