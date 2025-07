Polícia Militar apreende 19 kg de maconha e prende dois homens em Senador Guiomard

A Polícia Militar do Acre, por meio do 4º Batalhão, prendeu dois homens e apreendeu cerca de 19 quilos de maconha na manhã desta terça-feira (8), durante patrulhamento de rotina na rodovia AC-40, no município de Senador Guiomard.

De acordo com a corporação, a guarnição avistou um veículo em atitude suspeita trafegando no sentido oposto. Ao perceber a aproximação da viatura, o motorista tentou fugir, dando início a um acompanhamento tático que se estendeu até as proximidades do bairro Democracia, onde o carro foi interceptado.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os ocupantes. No entanto, no banco traseiro do automóvel, os policiais localizaram um saco contendo aproximadamente 19 quilos de maconha. Um dos detidos estava monitorado por tornozeleira eletrônica.

Diante dos fatos, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia, juntamente com o veículo, a droga e outros objetos apreendidos, para os procedimentos legais cabíveis.

