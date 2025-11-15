Polícia Militar age rápido, identifica autores e recupera bens roubados em assalto a farmácia de Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) prendeu quatro homens que, armados, haviam acabado de assaltar uma farmácia na Avenida Amadeu Barbosa e mantinham um motorista de aplicativo como refém, no bagageiro do próprio carro. A ocorrência foi registrada na tarde desta quinta-feira, 13, e mobilizou equipes do Giro, além de guarnições do 1º e 2º Batalhões.

O grupo estava armado e utilizou o veículo roubado momentos antes no bairro Canaã. O carro foi avistado no ramal da Judia, onde os suspeitos ignoraram a ordem de parada dos policiais e o motorista tentou lançar o carro contra um policial do Giro. O acompanhamento começou ali e o grupo seguiu em alta velocidade até a Quarta Ponte, local em que uma equipe do 2º Batalhão já aguardava a passagem do veículo.

Na tentativa de interceptar a fuga, os policiais novamente foram alvo do carro conduzido pelos suspeitos. Um dos ocupantes ainda apontou uma arma na direção da guarnição, o que levou a equipe a realizar disparos para cessar a ameaça. Mesmo assim, o veículo continuou avançando e colocando em risco pedestres, motoristas e as equipes policiais.

Com apoio também do 1º Batalhão, o veículo foi finalmente contido no Terminal Urbano. Durante a abordagem, não foram encontradas armas de fogo, apenas duas facas, celulares e dinheiro. No bagageiro estava o motorista de aplicativo em estado de choque. Ele contou que, ao chegar ao endereço solicitado para a corrida, no Canaã, sob abraças, foi imediatamente rendido, agredido e colocado no compartimento traseiro.

Durante a perseguição, policiais do Giro viram quando um dos fugitivos abriu a porta e arremessou objetos para fora do carro. Na delegacia, um dos detidos confirmou ter jogado uma mochila usada no roubo à farmácia, registrada por câmeras de segurança. Os objetos não foram localizados após varredura no ramal.

Dois dos suspeitos apresentavam lesões, possivelmente causadas pelos disparos e/ou pela fuga em alta velocidade. O Samu foi acionado, realizou atendimento prévio e os levou ao Pronto Socorro. Um permaneceu internado, o outro recebeu atendimento e, em seguida, também foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

A perícia criminal realizou os procedimentos técnicos. Todos os quatro envolvidos foram presos e apresentados às autoridades para os devidos encaminhamentos.

Relacionado

Comentários