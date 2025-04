Polícia Militar age com rapidez e recupera bens furtados no centro da cidade de Cruzeiro do Sul

Durante patrulhamento, policiais encontraram 167g de maconha, 7g de cocaína e R$ 903 em espécie; material estava embalado para venda

Na noite deste sábado (19), policiais do 8º Batalhão da Polícia Militar encontraram drogas e dinheiro em uma casa abandonada no Bairro Praia do Amarilho, em Sena Madureira. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina, quando os agentes perceberam movimentação suspeita no local.

Ao adentrar o imóvel, que estava vazio no momento da abordagem, a equipe localizou 167 gramas de uma substância semelhante à maconha, 7 gramas de um pó branco aparentando ser cocaína e R$ 903 em dinheiro. Todo o material estava embalado e organizado para distribuição.

Os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para investigações. A ação faz parte do trabalho contínuo da PM no combate ao tráfico de drogas e na retirada dessas substâncias de circulação, principalmente em áreas mais vulneráveis da cidade.

Até o momento, não há informações sobre a identificação dos responsáveis pelo estoque de drogas. A polícia segue com as investigações para apurar mais detalhes do caso.

Detalhes da Operação:

Local: Casa abandonada com movimentação suspeita

Material apreendido:

▸ 167g de substância análoga à maconha

▸ 7g de pó branco semelhante à cocaína

▸ R$ 903 em dinheiro (organizado em notas)

Andamento do Caso:

Os objetos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para perícia e investigação. A PM suspeita que o local fosse usado como ponto de armazenamento por traficantes da região.

Impacto da Ação:

A apreensão interrompeu parte do abastecimento de drogas em uma área vulnerável da cidade. A PM reforçou que continuará com operações diárias para combater o tráfico em Sena Madureira.

“Essas abordagens preventivas são essenciais para desarticular pontos de venda antes que as drogas cheguem aos usuários”, explicou o comandante da operação. A população pode colaborar com informações através do disque-denúncia.

Próximos Passos:

A polícia vai cruzar dados para identificar os responsáveis pelo estoque de drogas e rastrear a origem do dinheiro apreendido.

