Polícia mata suspeito de assassinar o ex-delegado Ruy Ferraz no Paraná

Um homem apontado como suspeito de assassinar o ex-delegado-geral Ruy Ferraz Fontes foi morto em Curitiba, no Paraná. Segundo a polícia, Umberto Alberto Gomes, de 39 anos, teria entrado em confronto com uma equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) durante busca.

Umberto havia sido apontado como suspeito a partir de impressões digitais localizadas em um imóvel em Mongaguá, que teria sido utilizado pela quadrilha antes do crime, e é apontado como um possível atirador.

A Justiça tinha decretado a prisão temporária de Umberto, que estava foragido. Ele tinha passagens por roubo e organização criminosa.

Até o momento, quatro pessoas foram presas por envolvimento no assassinato de Ruy. Outras três pessoas são investigadas e procuradas.

Felipe Avelino da Silva (foragido), conhecido no Primeiro Comando da Capital (PCC) como Mascherano, teve o DNA encontrado em um dos carros usados no crime;

Flávio Henrique Ferreira de Souza (foragido), de 24 anos, também teve o DNA encontrado em um dos carros;

Luis Antonio Rodrigues de Miranda (foragido) é procurado por suspeita de ter ordenado que uma mulher fosse buscar um dos fuzis usados no crime;

Willian Silva Marques (preso e sem foto), dono da casa em Praia Grande de onde teria saído um fuzil que pode ter sido usado no crime, se entregou à polícia no domingo (21);

Dahesly Oliveira Pires (presa) foi presa na quinta (18) por suspeita de ser a mulher que foi buscar o fuzil na Baixada Santista;

Luiz Henrique Santos Batista (preso), conhecido como Fofão, está envolvido, segundo a polícia, na logística da morte do ex-delegado. Ele teria dado carona para que um dos criminosos fugisse da cena do crime e foi preso nesta sexta (19);

Rafael Marcell Dias Simões (preso), conhecido como Jaguar, foi preso neste sábado (20) após se entregar à polícia em São Vicente, no litoral;

Linhas de investigação

Uma das hipóteses levantadas pela equipe de investigação do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) é que o homicídio tenha sido encomendado por Fernando Gonçalves dos Santos, conhecido como “Azul” ou “Colorido”, apontado como um dos líderes do PCC na Baixada Santista.

A outra é a de que Ruy possa ter sido vítima de uma emboscada e morto pelo PCC em razão do seu trabalho como secretário da Administração em Praia Grande.

Nessa segunda-feira (29/9), o subsecretário de Gestão de Tecnologia da Prefeitura de Praia Grande, Sandro Rogério Pardini, foi alvo de um mandado de busca e apreensão.

No endereço dele, foram apreendidos um celular, dois notebooks, dois pendrives, um computador e três pistolas, além de uma quantia de R$ 50 mil, U$ 10,3 mil e E$ 1,1 mil. Outros oito endereços em Santos, Praia Grande e São Vicente, no litoral de São Paulo, também foram alvos de busca e apreensão.

