Polícia liberta vítima de cárcere privado e violência doméstica e prende homem acusado

A jovem Suellen Wanessa Anute, 29 anos, morreu nesta quarta-feira, 19, após enfrentar uma árdua luta contra o câncer, em Rio Branco (AC). Diagnosticada em junho de 2024 com câncer no útero, Suellen passou por diversos tratamentos, incluindo quimioterapia, radioterapia e braquiterapia. No entanto, seu quadro se agravou no fim do ano passado, quando o tumor se espalhou para outros órgãos, comprometendo sua mobilidade e causando inchaços nos membros inferiores.

Recentemente, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória de 23 minutos, ocasionada pelo acúmulo de sangue nos pulmões. Desde então, médicos investigavam a origem do problema, enquanto amigos e familiares intensificavam campanhas para arrecadar recursos para seu tratamento.

Em meio ao problema de saúde, a família realizou uma feijoada beneficente no último sábado, 15, às 11h, no restaurante Zé do Branco, em Rio Branco (AC). O evento, que tinha como objetivo auxiliar no custeio do tratamento. O valor da feijoada completa foi de R$ 30, e os recursos arrecadados ajudaram a cobrir despesas médicas e outros custos.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a perda e destacaram a força e a fé de Suellen durante sua batalha contra a doença. “Combatí o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé”, a passagem bíblica de 2 Timóteo 4:7-8, foi usada em sua nota de falecimento.

