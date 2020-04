Está sendo investigado desde a tarde de domingo, dia 19, quando chegou ao conhecimento da delegacia de Polícia Civil do município de Xapuri, um suposto crime de homicídio ocorrido na noite do dia 18, sábado.

Se ficou sabendo que quatros pessoas navegavam em um barco de madeira nas água do Rio Xapuri, quando se chocaram em um galho de árvore que estava aproximadamente 10 metros de distância do meio do rio. Com impacto, a pessoa identificada pelo nome de Sebastião Ferreira do Nascimento, de 40 anos de idade, morador do seringal Venezuela, colônia Praia Quebrada. Com impacto da batida foi jogado para fora da embarcação, sendo que até aquela tarde, seu corpo não tinha sido localizado.

Delegado Sérgio Lopes, ao tomar conhecimento do caso, autorizou o Inspetor investigador Eurico Feitosa, montar uma equipe e realizar diligência até o local do ocorrido. Quando chegou no local do ocorrido, uma equipe do Corpo de Bombeiro do município de Epitaciolândia coordenada pelo Sargento Vivan, já estavam realizando as busca em diversos locais do Rio Xapuri, com objetivo de localizar o corpo do Senhor Sebastião.

Os investigadores no decorrer do levantamento nas proximidades onde ocorreu o suposto acidente, identificaram três pessoas que estavam na embarcação no momento que Sebastião foi arremessado para fora do barco. São moradores daquela comunidade rural, e todos estavam fazendo uso de bebida alcoólica antes do ocorrido na colônia da própria vítima.

De acordo com a investigação, encontraram um ponto de contradição com relato dos sobreviventes. As três pessoas envolvidas no suposto acidente, foram encaminhadas para o hospital do município de Xapuri para realização de exames de corpo delito, haja visto que os mesmos apresentavam escoriações no corpo.

Nesta quarta-feira, 22, foi realizada novas buscas no rio Xapuri com objetivo de localizar o corpo do Senhor Sebastião, sendo que os mergulhadores não tiveram êxito na missão. O caso está em aberto.

Comentários