Polícia investiga possível homicídio de homem que era tratado como acusado de violência doméstica em Sena Madureira

Nos últimos dias, a captação de água do Rio Acre tem enfrentado sérios desafios devido às intensas chuvas iniciais do período do inverno. Desde o dia 11 de outubro, a turbidez da água, somada à presença de balseiros, tem aumentado significativamente, prejudicando tanto o processo de captação quanto o tratamento da água.

Em condições normais, com turbidez inferior a 800 NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), as Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II do SAERB têm capacidade para tratar até 1.600 litros por segundo. A turbidez, medida em NTU, indica o grau de turvação da água, causadas pela presença de partículas em suspensão.

Contudo, desde outubro, os níveis de turbidez têm alcançado índices alarmantes, com picos de até 3.850 NTU em 14 de novembro – o maior registrado desde 2022. Essa situação prolongada tem levado à necessidade de redução da produção de água para garantir a qualidade do abastecimento, chegando, em alguns dias, a cortes de até 30% da produção. Em 18 dos últimos 40 dias, a produção foi reduzida em 20%, passando de 1.600 para 1.280 litros por segundo.

Os gráficos abaixo mostram a série histórica da turbidez no ponto de captação das ETAs I e II, evidenciando a gravidade desta situação atípica.

A alta turbidez tem um impacto direto na distribuição de água, pois a produção precisa ser ajustada para atender aos padrões de qualidade. Em consequência, o sistema de abastecimento tem apresentado intermitência, com rodízios mais frequentes e tempo de fornecimento reduzido. Embora situações de turbidez elevada sejam comuns nesta época do ano, o que ocorre este ano é completamente fora do normal, com níveis de turbidez nunca observados em anos anteriores. Para se ter uma ideia, em outubro, a turbidez ultrapassou 1.000 NTU por 11 dias consecutivos, e já em novembro, estamos no 7º dia com turbidez superior a 1.320 NTU.

Outro fator agravante são os balseiros, que têm se repetido com frequência desde o dia 11 de outubro, em volumes históricos e sem precedentes.

Apesar dessas condições adversas, que resultam de fenômenos naturais, a Prefeitura por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), tem trabalhado incansavelmente para manter o sistema de abastecimento em operação. A produção de água tem sido ajustada dentro dos limites possíveis, para garantir a qualidade da água distribuída aos nossos usuários.

Atualmente, o Sae está operando com capacidade de 87,8%, produzindo 1.405 litros por segundo. Não é possível aumentar a vazão de tratamento devido às atuais condições de turbidez, pois isso comprometeria a qualidade da água. Contudo, o monitoramento do sistema é contínuo, e, caso as condições melhorem, a produção será ajustada de forma a atender à demanda.

A turbidez da água é medida em NTU (Unidade Nefelométrica de Turbidez), que indica o grau de clareza da água. Quanto mais alta a turbidez, maior a presença de partículas em suspensão, tornando a água turva ou suja.

Agradecemos a compreensão da população e reforçamos nosso compromisso com a transparência e a qualidade do abastecimento de água em nossa cidade.

