Polícia investiga morte de menina de 9 anos em UPA de Campo Grande
A Polícia Civil investiga a morte de uma menina de 9 anos que deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário, na tarde dessa quarta-feira (4/3), em Campo Grande (MS).
As autoridades foram acionadas para atender a ocorrência na unidade de saúde, onde a equipe médica informou que a criança não apresentava indícios de violência nem sinais de maus-tratos.
CNJ mantém pena de juiz que omitiu relação com advogado de facção
O juiz Antônio Eugênio Leite Ferreira Neto, do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB), apresentou recurso contra a decisão que o aposentou compulsoriamente, em 2024, ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que rejeitou o pedido e manteve a punição, nesta semana.
O conselho considerou que o magistrado não declarou suspeição ao julgar processo de advogado com quem manteve relacionamento. A defesa, por sua vez, alegou que ele estaria sendo vítima de homofobia na análise do caso.
Entretanto, ao apresentar divergência do relator — conselheiro Ulisses Rabaneda, que considerou parcialmente procedente o pedido de revisão disciplinar —, o corregedor nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, destacou que não vislumbrou conduta homofóbica do TJPB.
Ele enfatizou que o fato de o juiz manter proximidade com o profissional configurava violação ao Código de Ética da Magistratura e defendeu que as infrações cometidas pelo juiz comprometem de forma grave a imagem da magistratura.
“A clientela do advogado estava envolvida em organização criminosa, tráfico de drogas e homicídio. A independência e a imparcialidade não são privilégios do juiz, e sim garantias que o magistrado tem o dever de observar, preservar e guardar em favor do jurisdicionado, afastando-se de qualquer causa que potencialize a alteração da sua posição equidistante”, afirmou Campbell Marques.
Relembre o caso
O reú era da 2ª Vara da Comarca de Itaporanga (PB). A condenação teve como base acusações formuladas pelo Ministério Público da Paraíba (MPPB), que apontou desvios funcionais do magistrado, incluindo a parcialidade em suas decisões judiciais, subversão da ordem processual e o favorecimento de um advogado amigo íntimo.
O advogado, investigado por sua proximidade com uma facção criminosa, foi citado em diálogos interceptados que indicavam seu poder de influência junto ao juiz para desmanchar processos criminais. O magistrado também foi acusado de compartilhar informações sigilosas das investigações com o advogado, que repassaria esses dados para os criminosos.
A decisão unânime pela aposentadoria compulsória, que garantiu ao magistrado vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, foi tomada devido à violação dos princípios de imparcialidade, decoro e moralidade pública por parte do juiz.
Mulher é atingida por bala perdida enquanto amamentava bebê no MS
Uma mulher de 27 anos foi atingida no peito por uma bala perdida na tarde dessa quarta-feira (4/3), em Dourados (MS). No momento do disparo, a vítima amamentava o filho de 1 ano.
Segundo informações iniciais, a mulher varria o quintal de casa e, logo em seguida, foi amamentar o filho quando os médicos constataram que uma munição havia ficado alojada em seu corpo.
GO: influencer é preso suspeito de promover e lucrar com rifas ilegais
Goiânia – Um influenciador foi preso suspeito de promover e lucrar com rifas ilegais, em Porangatu, no norte goiano. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o suspeito oferecia veículos e dinheiro como prêmio aos participantes. Ele teria lucrado R$ 650 mil.
De acordo com a investigação, o influenciador seria o responsável por divulgar, organizar e administrar as rifas. Conforme a polícia, as ofertas eram feitas nas redes sociais e, além de oferecer o jogo irregular, o suspeito também passava informações falsas para as pessoas.
Histórico da atividades
Segundo o delegado responsável pela investigação, Hermison Pereira, o influenciador já era alvo de um inquérito em andamento sobre os mesmos fatos. Contudo, ele teria continuado praticando as atividades delituosas.
Durante uma operação anterior de busca e apreensão, a esposa do investigado também foi alvo de diligência.
De acordo com o investigador, a apuração aponta que o suspeito é quem organiza e recebe os valores e que ainda teria escondido os veículos que seriam sorteados.
Possível organização criminosa
Ainda segundo a PCGO, a forma como as ações foram realizadas indica que houve planejamento. A movimentação de dinheiro por meio de terceiros levanta suspeita de participação de outras pessoas e possível organização para dissimular patrimônio.
Conforme Pereira, em decorrência do crime principal, o influenciador pode responder por lavagem de dinheiro, crime tributário, além do jogo de azar. Outros crimes que podem ser imputados a ele são crimes contra o consumidor por informações enganosas e crime contra a ordem tributária.