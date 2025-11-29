Polícia investiga grupo que usava aeroporto de Tarauacá para tráfico com Jordão

A Polícia Civil do Acre iniciou investigações para desarticular um grupo suspeito de usar o aeroporto de Tarauacá como base para o tráfico de drogas com o município de Jordão, a cerca de 400 km da capital. A apuração teve início após a apreensão de 225 gramas de cocaína, registrada na manhã desta sexta-feira (28) no aeroporto da cidade.

A droga foi localizada por uma guarnição do 7º Batalhão da Polícia Militar (BPM) dentro de um bichinho de pelúcia em formato de tubarão, que estava sendo transportado como se fosse um presente. Segundo a PM, a encomenda tinha como destino o município de Jordão.

A ação ocorreu após uma denúncia anônima, informando que um pequeno carregamento de drogas estaria sendo embarcado naquele momento. Os policiais se deslocaram imediatamente ao aeroporto e, dentro dos procedimentos legais, realizaram buscas. Durante a inspeção, encontraram três trouxinhas de cocaína envoltas em plástico, totalizando 225 gramas.

A droga apreendida foi encaminhada à Delegacia Geral de Polícia Civil de Tarauacá, onde as investigações serão concentradas. Até o momento, não há informações sobre prisões. A apreensão foi comunicada à Delegacia de Narcóticos (DENARC) da capital, que deve assumir a frente do caso, considerado grave pela polícia.

