Polícia investiga aliciamento de adolescente e possível sabotagem de provas em Mâncio Lima

O autor foi levado algemado à Delegacia de Polícia Civil. A mulher também foi encaminhada à delegacia, para ser submetida ao exame de corpo de delito

Na tarde deste domingo (20), Francisco Cabral, de 21 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar no Bairro do Colégio, em Cruzeiro do Sul, acusado de agredir fisicamente uma prima durante um episódio de violência doméstica.

De acordo com o relato da vítima, a agressão ocorreu após um desentendimento motivado pelo volume de vídeos que ela assistia no celular próximo à residência do primo, que tentava dormir. Irritado com o barulho, Francisco começou a ameaçá-la, lançou um pedaço de madeira em sua direção e ordenou que ela saísse do local, dizendo que “quebraria a cara dela” caso não obedecesse.

A mulher, no entanto, não saiu do local, e o agressor pulou pela janela da casa, desferindo um soco em seu rosto. A vítima, que ficou com um ferimento visível no olho, acionou a Polícia Militar.

A guarnição se dirigiu ao local e encontrou o suspeito ainda na residência. Francisco estava exaltado e chegou a afirmar que “não tinha medo de ninguém”. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido algemado à Delegacia de Polícia Civil. A vítima também foi levada à delegacia, onde passou por exame de corpo de delito.

