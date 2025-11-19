Polícia flagra tráfico usando ovos de galinha para esconder maconha

Denúncia anônima leva militares a encontrar cartelas recheadas de droga dentro das cascas intactas; caso é investigado.

A Polícia Militar de Pauini (AM) surpreendeu até os agentes mais experientes ao identificar uma nova e inusitada estratégia utilizada por traficantes para despistar a fiscalização. Durante uma ação realizada nesta quarta-feira (19), equipes do policiamento receberam uma denúncia anônima sobre uma possível remessa de drogas camuflada em um local improvável: ovos de galinha.

Ao verificar a informação, os militares abriram algumas das unidades apreendidas e se depararam com o inesperado. No lugar de clara e gema, os ovos estavam recheados com porções de maconha cuidadosamente armazenadas dentro das cascas intactas. A forma criativa de ocultar o entorpecente chamou a atenção das autoridades, que destacaram a dificuldade em prever métodos tão incomuns.

Duas cartelas de ovos foram apreendidas. Internamente, o caso passou a ser tratado como operação “Maconha no Ovo”, nome dado pela equipe devido à peculiaridade da ocorrência.

Até agora, não há informações oficiais sobre suspeitos detidos ou identificados. A Polícia Militar segue investigando o caso, e a reportagem continuará acompanhando os desdobramentos dessa operação inusitada.

