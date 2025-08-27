Geral
Polícia Federal prende boliviano com 15 celulares nas proximidades da ponte Wilson Pinheiro que liga Brasiléia a Cobija
Flagrante ocorreu durante fiscalização na ponte internacional de Brasiléia; homem tentava entrar no Brasil sem pagar tributos, crime conhecido como descaminho
A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta terça-feira (26), um cidadão boliviano que tentava entrar no Brasil por Epitaciolândia (AC) com 15 celulares importados sem o pagamento de impostos. A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina nas proximidades da ponte internacional “Wilson Pinheiro”que liga Brasiléia a Cobija, na Bolívia — uma rota conhecida pelo intenso fluxo de contrabando.
De acordo com a PF, o homem transportava os aparelhos sem recolher os tributos obrigatórios e sem passar por qualquer controle aduaneiro, o que caracteriza o crime de descaminho.
Após a abordagem, o boliviano recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia da PF em Epitaciolândia para a adoção das medidas legais. O caso foi comunicado ao Poder Judiciário e à Receita Federal.
Polícia apreende espingarda de alto poder em área rural de Mâncio Lima
Armamento com numeração raspada e carregado foi encontrado em abrigo improvisado na mesma região onde ocorreu um duplo homicídio; um suspeito fugiu da abordagem
A Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu uma espingarda calibre 12, de alto poder destrutivo, durante uma operação na zona rural de Mâncio Lima na última terça-feira (26). A ação foi realizada no ramal Feijão Insosso, local que foi palco de um duplo homicídio recentemente.
De acordo com a PM, as equipes do Grupamento de Operações Especiais (GOE) e do Grupamento de Operações com Cães (GOC) localizaram um abrigo improvisado em uma área de mata. Um homem que estava no local conseguiu fugir ao perceber a aproximação dos policiais.
Com o apoio do cão policial K-9 Thor, treinado para encontrar armas e drogas, os militares localizaram a espingarda. A arma, modelo 88 da marca Maverick by Mossberg, tinha a numeração raspada e estava carregada com cinco cartuchos intactos. Também foram apreendidas duas munições calibre 36.
O material foi encaminhado à Delegacia Geral de Mâncio Lima para os devidos procedimentos legais. A apreensão é considerada significativa pela polícia, dada a potência do armamento e o histórico recente de violência na região.
PF deflagra operação contra tráfico aéreo de drogas em Rio Branco
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 27, a Operação Área Restrita para combater o tráfico interestadual de drogas realizado por meio do transporte aéreo em Rio Branco (AC).
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela Vara de Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.
A investigação teve início após a prisão de um passageiro no Aeroporto Internacional de Fortaleza (CE), que desembarcou com 13,3 kg de cocaína em um voo proveniente de Rio Branco. A captura foi resultado de troca de informações entre as Superintendências da PF no Acre e no Ceará.
A partir do caso, a PF no Acre identificou a participação de um funcionário de empresa terceirizada que presta serviços no Aeroporto Internacional de Rio Branco. Segundo as investigações, ele teria auxiliado o passageiro preso em Fortaleza a embarcar com a mala contendo a droga.
A suspeita é de que o empregado tenha utilizado seu acesso privilegiado às áreas restritas do aeroporto para burlar os controles de segurança e facilitar o transporte da cocaína. Os investigados poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Veja o vídeo:
Polícia Militar apreende arma de fogo no Recanto dos Buritis
Na manhã desta terça-feira, 26, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio de patrulhamento ostensivo, apreendeu uma arma de fogo, no bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco.
Durante a ação, numa área de intenso tráfico de drogas, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita em um estabelecimento comercial localizado na Rua da Judia. Na abordagem, foi encontrada uma arma de fogo de fabricação caseira em uma mochila próxima ao local. O armamento foi imediatamente apreendido e homem conduzido à delegacia para esclarecimento dos fatos.
