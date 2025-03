Policia Federal no Pará produz bio-óleo a partir de maconha apreendida

Suspeito já tinha passagens pelo mesmo crime; polícia agiu após denúncias de populares que foram abordados ao longo da semana

Um homem foi preso nesta quinta-feira (27) acusado de comercializar ilegalmente serviços médicos gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS) no Hospital de Emergências (HE) de Macapá. A ação foi realizada por uma equipe da Polícia Militar do Amapá, que atua de prontidão no local.

De acordo com relatos, o suspeito abordava pacientes e familiares oferecendo agendamento de consultas e cirurgias em troca de pagamento. Investigações apontaram que ele já havia sido detido anteriormente pelo mesmo crime. Novas testemunhas surgiram durante a ocorrência, reforçando as acusações.

Comentários