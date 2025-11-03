Polícia Federal envia lancha tática blindada a Belém para reforçar segurança da COP30

Embarcação será usada pelo Comando de Operações Táticas em ações de alto risco nas áreas portuárias e ribeirinhas

Chegou neste domingo (2) a Belém uma lancha tática blindada da Polícia Federal (PF), operada pelo Comando de Operações Táticas (COT). O equipamento será empregado em ações de alto e altíssimo risco durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que ocorrerá na capital paraense em 2026.

A embarcação faz parte do esquema de segurança preventiva montado para a conferência, com atuação voltada a áreas portuárias e ribeirinhas de Belém. As operações poderão ocorrer de forma pontual durante deslocamentos oficiais e em locais considerados sensíveis do evento. A iniciativa integra o plano de segurança aérea, terrestre e fluvial elaborado especialmente para a COP30.

Funções da lancha tática

Retomada de navios civis em casos de ameaça ou invasão;

Abordagens de alto risco em áreas ribeirinhas e portuárias;

Acompanhamento e escolta de autoridades com nível máximo de proteção (nível 5).

Além disso, a lancha poderá servir como plataforma de infiltração para mergulhadores táticos do COT, que estarão prontos para atuar em situações críticas — como eventuais ameaças terroristas envolvendo embarcações ou estruturas ligadas às atividades da COP30.z

