Polícia Federal deflagra Operação Resquícios para desarticular tráfico de drogas no Acre

Dois mandados foram cumpridos em Porto Walter e Rio Branco; ação é desdobramento da Operação Tapirus, que apreendeu 77 kg de cocaína em dezembro de 2024

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados judiciais nesta sexta-feira (21) durante a Operação Resquícios, que tem como objetivo desarticular a logística do tráfico de drogas no Acre. As ações ocorreram simultaneamente em endereços nas cidades de Porto Walter e Rio Branco, com apoio da Delegacia de Polícia Civil de Porto Walter.

A investigação é um desdobramento direto da Operação Tapirus, deflagrada em dezembro de 2024, quando foram apreendidos 77 kg de cloridrato de cocaína, 6 kg de skunk (maconha de alta potência) e 20 munições de fuzil calibre 5.56 mm. Na ocasião, um suspeito foi preso em flagrante.

De acordo com a PF, a análise do material apreendido e das informações coletadas durante a operação anterior permitiu aos investigadores identificar outros indivíduos que davam suporte logístico ao tráfico de drogas na região de Cruzeiro do Sul e municípios do entorno. Os alvos da Operação Resquícios podem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006).

