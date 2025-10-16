Polícia Federal deflagra operação para investigar furto de R$ 56 mil aos Correios em Rio Branco

Na última quarta-feira, 15, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais investigadores de polícia que atuam no município de Xapuri, deram cumprimento a dois mandados de prisão expedidos pelo poder Judiciário, contra dois jovens suspeitos de praticarem assaltos a estabelecimentos comerciais neste ano de 2025.

De acordo com as investigações, os acusados, de posse de arma de fogo, abordavam comerciantes e roubavam o dinheiro dos caixas. Após um minucioso trabalho investigativo, os policiais conseguiram identificar os autores dos crimes, sendo eles: R.R. da S., de 20 anos, A.L. de O., de 18 anos, e J. da S. F., de 25 anos, todos residentes em Xapuri.

Com base nas provas reunidas pelos investigadores, o delegado Luccas Vianna representou junto ao Poder Judiciário pelas prisões preventivas dos acusados, que foram deferidas pela Justiça. A primeira ordem judicial foi cumprida contra R.R. da S., nas dependências da Comarca de Xapuri, enquanto ele participava de uma audiência relacionada a um processo em que responde por crime de violência doméstica.

Em seguida, A.L. de O. foi localizado e preso em frente à sua residência. Já o terceiro acusado, J. da S. F., encontra-se recolhido no Presídio Estadual de Rio Branco, também por violência doméstica e outros crimes. A ordem judicial referente ao crime de roubo será cumprida contra ele nas próximas horas.

O delegado Luccas Vianna destacou a dedicação e o comprometimento dos investigadores na elucidação dos casos. “Esse resultado é fruto de um trabalho técnico e persistente dos nossos investigadores, que não mediram esforços para identificar e responsabilizar os autores desses crimes. A Polícia Civil permanece firme no combate à criminalidade e no compromisso de garantir a segurança da população de Xapuri”, afirmou o delegado.

Fonte: PCAC

