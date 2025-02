Polícia Federal deflagra Operação Mezenga para combater crimes ambientais na Reserva Chico Mendes

Prefeito Carlinhos do Pelado reforçou compromisso com o desenvolvimento do município e destaca parceria com o Legislativo; comissões permanentes são eleitas durante a sessão.

Nesta semana, foi realizada a primeira Sessão Ordinária do Primeiro Ano Legislativo da 16ª Legislatura na Câmara Municipal de Brasiléia. O evento contou com a presença do Prefeito Carlinhos do Pelado, do Vice-Prefeito Amaral do Gelo e do Deputado Estadual Tadeu Hassem, além de todos os vereadores que compõem a atual legislatura.

Em seu discurso na tribuna, o Prefeito Carlinhos do Pelado relembrou suas origens políticas, que tiveram início na própria Câmara Municipal, e destacou seu compromisso com o desenvolvimento de Brasiléia. Ele apresentou um balanço das ações realizadas em seu primeiro mês à frente do Executivo municipal e enfatizou a importância da parceria com o Poder Legislativo para aprovar medidas que promovam o crescimento socioeconômico e o bem-estar da população.

O Deputado Estadual Tadeu Hassem também utilizou a tribuna para ressaltar os esforços de seu mandato em solicitar e enviar recursos para o município, reforçando seu apoio às demandas locais.

Durante a sessão, foram eleitas as comissões permanentes da Câmara, conforme estabelecido pelo regimento interno da casa. As comissões têm como objetivo analisar e debater projetos de lei e outras matérias de interesse público, garantindo a atuação eficiente do Legislativo em prol da população.

A sessão marcou o início de um novo ciclo de trabalho conjunto entre os poderes Executivo e Legislativo, com foco no desenvolvimento sustentável e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Brasiléia.

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO, PRODUÇÃO, COMERCIO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS:

PRESIDENTE: IZABELLE ARAÚJO – REPUBLICANOS

RELATOR: JORGE DA LAURA – UNIÃO BRASIL

MEMBRO: LEONIR FURTADO – PP

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO:

PRESIDENTE: ZEMAR – PL

RELATOR: CARECA GADELHA – PSD

MEMBRO: ALMIR ANDRADE – PP

COMISSÃO DE CULTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL:

PRESIDENTE: DJAHILSON AMÉRICO – REPUBLICANOS

RELATORA: LUCELIA BORGES – PSD

MEMBRO: BETO DANTAS – PT

