Polícia Federal deflagra operação contra desmatamento ilegal na Floresta Estadual do Amapá

Ação bloqueia R$ 880 mil e apreende bens ligados à extração ilegal de madeira nobre e conversão de área protegida em pasto para gado

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13), a operação Raiz Oculta com o objetivo de combater o desmatamento ilegal na Floresta Estadual do Amapá (Flota), uma unidade de conservação sob responsabilidade do estado. Segundo as investigações, aproximadamente 230 mil metros quadrados de área protegida foram destruídos para a extração ilegal de madeira nobre e posterior conversão do solo em pastagem para criação de gado de corte.

A operação cumpriu mandados de busca e apreensão nos municípios de Macapá, Ferreira Gomes e Tartarugalzinho, localidades que abrangem parte da floresta. Além dos crimes ambientais, a PF também investiga delitos financeiros associados às atividades ilegais, como lavagem de dinheiro.

Durante a ação, foram bloqueados R$ 880 mil em contas bancárias dos investigados e apreendidos R$ 650 mil em bens. De acordo com a Polícia Federal, os valores confiscados serão revertidos para ações de reparação dos danos causados ao meio ambiente.

As investigações continuam em andamento para identificar outros possíveis envolvidos e aprofundar a responsabilização criminal pelos crimes ambientais e financeiros cometidos.

