Polícia Federal deflagra operação contra comércio ilegal de armas no Acre
A Polícia Federal realizou na quinta-feira, 29, a operação Ghost Serial, com o objetivo de investigar e coibir a comercialização irregular de armas de fogo na cidade de Cruzeiro do Sul.
Segundo a PF, a ação é resultado de apurações que indicaram negociações clandestinas de armamento e estratégias para ocultar a origem das armas, incluindo registros fraudulentos e adulteração de sinais identificadores.
Durante a diligência, foram apreendidas armas, munições, instrumentos para adulteração de numeração, dispositivos eletrônicos e mídias digitais, além de registros de comunicação que possam ajudar na identificação de outros envolvidos e na interrupção da atividade ilegal.
A operação faz parte das ações contínuas da Polícia Federal no Acre para combater crimes relacionados a armas de fogo e garantir a segurança pública na região.
Acre lidera região Norte em resgate de trabalho escravo em 2025, com 19 pessoas libertadas
Estado supera Pará e ocupa 14ª posição nacional; número de empregadores acreanos na “lista suja” subiu de dois para três
O Acre foi o estado da região Norte com o maior número de trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão em 2025, totalizando 19 pessoas libertadas. Os dados, divulgados na quarta-feira (28) pela Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego, colocam o estado à frente do Pará (17 resgates) e na 14ª posição no ranking nacional.
Outro indicador preocupante é o aumento de empregadores acreanos incluídos na “lista suja” do trabalho escravo, que passou de dois para três. As fiscalizações envolvendo esses contratantes identificaram 52 trabalhadores em situação irregular, evidenciando a persistência do problema no estado.
As ações foram realizadas em operações coordenadas pelo governo federal, que intensificou a fiscalização em atividades com maior histórico de violação, como agropecuária, desmatamento e carvoaria. O número reflete tanto a maior atuação dos auditores quanto a vulnerabilidade socioeconômica de parte da população local.
Mais de 2,7 mil resgates no país
Em todo o Brasil, mais de 2,7 mil pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão ao longo de 2025. Um dos principais destaques do levantamento é a mudança no perfil das ocorrências: pela primeira vez, o número de resgates em áreas urbanas superou o registrado na zona rural.
Os estados com maior número de fiscalizações no país foram São Paulo, com 215 ações, seguido por Minas Gerais (145), Rio de Janeiro (123), Rio Grande do Sul (112) e Goiás (102).
Setores com mais resgates
De acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), os setores que concentraram o maior número de trabalhadores resgatados em 2025 foram:
-
Obras de alvenaria: 601 resgates;
-
Administração pública em geral: 304;
-
Construção de edifícios: 186;
-
Cultivo de café: 184;
-
Extração e beneficiamento de pedras e outros materiais para construção: 126.
Principais irregularidades encontradas
As fiscalizações identificaram diversas infrações graves à legislação trabalhista e às normas de proteção ao trabalhador. Entre as mais recorrentes estão:
-
Condições degradantes de trabalho, incluindo situações de trabalho forçado ou análogo à escravidão, com 274 registros;
-
Falta de registro formal, com 149 casos de trabalhadores sem carteira assinada ou sem registro em sistema oficial;
-
Ambiente de trabalho inseguro, com 141 infrações relacionadas à ausência de condições adequadas de segurança, higiene e salubridade;
-
Descumprimento de exames médicos ocupacionais, identificado em 118 situações;
-
Falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), com 107 autos de infração lavrados;
-
Omissão na comunicação de admissão de empregados ao governo, registrada em 94 ocorrências.
Homem é preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e droga em Cruzeiro do Sul
Condutor trafegava na contramão e foi flagrado com cocaína durante abordagem da Polícia Militar
Um homem de 26 anos, identificado como Moacir, foi preso em flagrante pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (29), em Cruzeiro do Sul, pelos crimes de dirigir sob influência de substância psicoativa, transitar na contramão em via de sentido único e portar entorpecente.
A prisão ocorreu durante patrulhamento da Polícia Militar na região do cais do município. Os policiais se depararam com dois homens trafegando em uma motocicleta pela contramão, momento em que foi dada ordem de parada ao condutor.
Durante a abordagem, Moacir informou que retornava para um bar localizado no ponto conhecido como “Palha de Arroz”. Os militares constataram que ele apresentava forte odor etílico, olhos avermelhados e fala arrastada. Na revista pessoal, a guarnição encontrou uma trouxinha de cocaína em posse do suspeito.
Segundo a PM, o homem admitiu ter ingerido duas garrafas de cerveja do tipo “litrão” e relatou que havia comprado duas porções de cocaína, tendo feito uso de uma delas pouco antes da abordagem policial. Moacir também se recusou a realizar o teste do etilômetro.
Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde ficou à disposição da Justiça.
Rio Acre continua acima da cota de transbordamento em Rio Branco
O Rio Acre permanece acima da cota de transbordamento em Rio Branco nesta sexta-feira (30).
De acordo com o boletim da Defesa Civil Municipal, às 05h17, o nível do rio estava em 14,39 metros, superando a cota de transbordo, que é de 14 metros, e mantendo a situação de alerta para áreas ribeirinhas da capital.
Nas últimas 24 horas, a região registrou 1,00 mm de chuva, informou Cláudio Falcão, coordenador municipal de Defesa Civil.
