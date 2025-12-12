Geral
Polícia Federal cumpre mandados na Câmara dos Deputados
A Polícia Federal (PF) cumpre nesta sexta-feira (12) , em Brasília, dois mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Flavio Dino. A Operação Transparência tem o objetivo de apurar irregularidades na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares.
Um dos mandados foi cumprido na Câmara dos Deputados e o segundo na residência de uma assessora parlamentar que atualmente ocupa um cargo de natureza especial na liderança do Partido Progressista (PP).
De acordo com nota divulgada pela Polícia Federal, estão sendo investigados os crimes de peculato, falsidade ideológica, uso de documento falso e corrupção.
Geral
Três caçadores são resgatados após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter
Equipes de bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã encontraram o grupo, que se perdeu durante perseguição a queixadas; eles sobreviveram com caça e abrigos improvisados
Os três moradores da comunidade indígena Matrinchã que estavam desaparecidos desde segunda-feira (8) foram encontrados com vida na tarde desta quinta-feira (11) após quatro dias perdidos na mata em Porto Walter, no interior do Acre. O grupo, formado por Kenedy Ferreira do Nascimento, 30 anos, Antônio José Dantas Lima, 32, e Cleisson Feitosa, 42, saiu para caçar e acabou se perdendo ao seguir o rastro de queixadas.
Segundo o comandante dos Bombeiros, Major Josadac Cavalcante, a chuva forte do dia 8dificultou a orientação, já que os caçadores se guiam pela posição do sol.
— Eles perseguiram os queixadas e acabaram se desorientando. Segunda-feira foi um dia de chuva, o sol ficou totalmente encoberto, e como eles se orientam pelo sol, acabaram perdendo a referência — explicou o comandante.
Sem perceber que estavam fora do trajeto, os três avançaram por regiões mais distantes e ficaram presos na mata. Durante os quatro dias, sobreviveram abatendo um queixada, acendendo fogo diariamente e montando abrigos improvisados para enfrentar as noites chuvosas.
As buscas reuniram equipes do Corpo de Bombeiros e indígenas da comunidade Matrinchã. Eles foram localizados na região do Igarapé Valparaiso, cansados e desidratados, mas conscientes e sem ferimentos graves. Após atendimento médico, o grupo foi liberado e já retornou às famílias.
Geral
Idoso é preso em Cruzeiro do Sul após ser flagrado com CNH falsa comprada por R$ 3 mil
Documento não constava no sistema de trânsito; homem disse ter adquirido habilitação por WhatsApp.
Um idoso de 61 anos, identificado como Francisco, foi preso nessa quinta-feira (11) em Cruzeiro do Sul após ser flagrado pela Polícia Militar portando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) falsa. A abordagem ocorreu na região central da cidade, quando uma guarnição de trânsito parou o condutor que pilotava uma motocicleta.
Ao solicitar a documentação, os policiais verificaram que a habilitação apresentada não constava no Sistema de Gestão de Trânsito, confirmando a falsificação.
Ao ser questionado, Francisco afirmou que havia comprado o documento de um desconhecido por meio do WhatsApp por R$ 3 mil. Segundo ele, R$ 1.500 já haviam sido pagos, e o restante seria quitado posteriormente.
Diante da situação, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde deve responder pelo crime de uso de documento falso.
Geral
Conselho Superior da Polícia Civil realiza última reunião do ano e projeta ações para 2026
Na tarde desta quinta-feira, 11, o Conselho Superior da Polícia Civil do Acre realizou sua última reunião do ano, reunindo os conselheiros, compostos pela gestão e os representantes das categorias para avaliar as deliberações de 2025 e discutir as projeções estratégicas para 2026.
O encontro, coordenado pelo presidente do Conselho o delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel Ferreira, teve como foco a análise de promoções, elogios, distribuição e decisão de sindicâncias, avanços obtidos ao longo do ano e os desafios que deverão orientar o planejamento futuro da instituição.
Com o encerramento dos trabalhos, o delegado-geral juntamente com a sua equipe reforçou o compromisso de manter a Polícia Civil do Acre em constante evolução, alinhada às necessidades da segurança pública e às demandas da sociedade acreana.
Fonte: PCAC
