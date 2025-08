Polícia Federal cumpre mandados em Macapá em operação contra tráfico interestadual de drogas sintéticas

Valor de carga de ouro interceptada em Roraima revela a dimensão do mercado de garimpo ilegal no Brasil

A “montanha de barras de ouro” apreendida pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) em Boa Vista, Roraima, tem um valor de mercado que ultrapassa R$ 60 milhões. O cálculo, baseado na cotação atual do metal, revela a dimensão financeira da operação criminosa investigada pela Polícia Federal (PF).

A carga, que totaliza 103,35 kg de ouro, foi encontrada em um fundo falso de uma picape na última segunda-feira (4). O valor de R$ 61 milhões é estimado com base na cotação do grama do ouro no mercado financeiro, que recentemente opera em torno de R$ 600. Essa cifra expressiva evidencia o potencial de lucro de atividades como o garimpo ilegal e o contrabando.

O material foi descoberto após a PRF abordar o motorista Bruno Mendes de Jesus. Ele apresentou nervosismo e contradições ao justificar sua viagem, o que levou a uma inspeção minuciosa do veículo e à localização do compartimento secreto.

Embora o valor de mercado legal seja milionário, o ouro extraído de garimpo ilegal é frequentemente vendido no mercado clandestino com um “deságio” (desconto). Mesmo assim, os valores continuam a movimentar uma cadeia de crimes ambientais e financeiros.

O material representa a maior apreensão de ouro já realizada pela PRF no país. Segundo o governo federal, as mais de 100 barras de ouro maciço vinham de Rondônia e teriam como possível destino a Venezuela ou a Guiana.

Todo o metal apreendido foi encaminhado para a custódia da Polícia Federal, que lidera a investigação para rastrear a origem e o destino das barras. Após a conclusão do processo judicial, o ouro poderá ser incorporado ao patrimônio da União ou leiloado, caso fique provado alguma irregularidade.