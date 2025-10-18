Polícia Federal apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo durante abordagem em Porto Velho

Homem foi flagrado com mochila cheia de cédulas após sacar grande quantia em banco; valores seriam ligados a cooperativa de garimpeiros

A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 1.095.900 em espécie durante uma abordagem realizada na quarta-feira (16), na área urbana de Porto Velho (RO). A ação foi desencadeada após informações de que um homem teria ido a uma agência bancária para sacar uma grande quantia em dinheiro, supostamente armado e escoltado por seguranças particulares.

Segundo a PF, o suspeito foi localizado logo após sair do banco, carregando uma mochila com o dinheiro e prestes a entrar em um veículo pertencente a uma cooperativa de garimpeiros.

Durante a abordagem, o homem não apresentou documentos que comprovassem a origem ou o destino dos valores. Ele afirmou apenas que fazia “transportes ocasionais de dinheiro” para a cooperativa, mas sem vínculo formal ou autorização legal para exercer esse tipo de atividade.

Os agentes também encontraram uma arma de fogo registrada, cujo porte será analisado no decorrer das investigações. O montante foi encaminhado à Caixa Econômica Federal para depósito judicial, e foi lavrado termo de apreensão.

O caso segue sob investigação da Polícia Federal, que apura a possível origem ilícita dos valores e o envolvimento de outros suspeitos.

