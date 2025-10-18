Brasil
Polícia Federal apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo durante abordagem em Porto Velho
Homem foi flagrado com mochila cheia de cédulas após sacar grande quantia em banco; valores seriam ligados a cooperativa de garimpeiros
A Polícia Federal (PF) apreendeu R$ 1.095.900 em espécie durante uma abordagem realizada na quarta-feira (16), na área urbana de Porto Velho (RO). A ação foi desencadeada após informações de que um homem teria ido a uma agência bancária para sacar uma grande quantia em dinheiro, supostamente armado e escoltado por seguranças particulares.
Segundo a PF, o suspeito foi localizado logo após sair do banco, carregando uma mochila com o dinheiro e prestes a entrar em um veículo pertencente a uma cooperativa de garimpeiros.
Durante a abordagem, o homem não apresentou documentos que comprovassem a origem ou o destino dos valores. Ele afirmou apenas que fazia “transportes ocasionais de dinheiro” para a cooperativa, mas sem vínculo formal ou autorização legal para exercer esse tipo de atividade.
Os agentes também encontraram uma arma de fogo registrada, cujo porte será analisado no decorrer das investigações. O montante foi encaminhado à Caixa Econômica Federal para depósito judicial, e foi lavrado termo de apreensão.
O caso segue sob investigação da Polícia Federal, que apura a possível origem ilícita dos valores e o envolvimento de outros suspeitos.
Polícia Civil deflagra Operação Ouro de Areia e investiga esquema de corrupção na Assembleia Legislativa de Rondônia
Servidores fantasmas, desvios de recursos e lavagem de dinheiro estão entre as irregularidades apuradas; principal suspeito é servidor efetivo da Casa
A Polícia Civil de Rondônia (PC-RO) deflagrou, nesta sexta-feira (17), a Operação Ouro de Areia, que apura um suposto esquema de corrupção e desvio de recursos públicos dentro da Assembleia Legislativa do Estado (ALE-RO). As investigações indicam a existência de servidores fantasmas e de um sistema de lavagem de dinheiro envolvendo cargos comissionados falsos.
De acordo com a polícia, o grupo criminoso nomeava pessoas em cargos de assessoria parlamentar que nunca compareciam ao trabalho. Mesmo assim, esses servidores recebiam mensalmente os salários pagos pela Assembleia, enquanto exerciam outras atividades fora do serviço público.
As apurações também revelaram que os “funcionários fantasmas” eram orientados a contrair empréstimos consignados de alto valor, cujo dinheiro era repassado aos integrantes do esquema para disfarçar a origem ilícita dos recursos.
O principal suspeito de liderar o esquema é um servidor efetivo da ALE-RO, acusado de recrutar participantes, articular repasses e coordenar o funcionamento do grupo. A Justiça decretou a prisão preventiva dele nesta sexta-feira.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em oito locais, incluindo a sede da Assembleia Legislativa. Três servidores foram afastados por 90 dias e estão proibidos de acessar prédios públicos ou manter contato com testemunhas e vítimas.
Em nota oficial, a Assembleia Legislativa de Rondônia informou que acompanha as investigações e que abrirá uma sindicância interna para apurar as denúncias e adotar medidas administrativas caso as irregularidades sejam confirmadas.
O nome da operação, “Ouro de Areia”, faz referência à aparência de legalidade criada pelo grupo criminoso para encobrir os desvios.
Postos de saúde do Acre abrem neste sábado em Campanha Nacional de Vacinação
Unidades de saúde de todo o Acre, estão abertas neste sábado (18) para o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação, promovida pelo Ministério da Saúde. A mobilização é voltada à vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Neste dia, todas as salas de vacinação funcionam em horário ampliado, sendo o momento ideal para que pais e responsáveis atualizem a caderneta de vacinação dos filhos.
Em Rio Branco, as vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde e no Atacale da BR-364, das 8h às 17h. Também há pontos de atendimento na Havan e no Via Verde Shopping, das 14h às 21h.
A campanha do Ministério da Saúde segue até o fim de outubro, com todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação sendo oferecidas gratuitamente.
Entre as prioridades estão o resgate de não vacinados contra HPV, febre-amarela e sarampo, para pessoas de 12 meses a 59 anos, devido ao surto em países vizinhos e ao risco de reintrodução da doença no Brasil.
Durante o Dia D, as Unidades Básicas de Saúde, conhecidas como postinhos de saúde, funcionam em horários diferentes, conforme orientação de cada município. No entanto, entre 8h e 17h, todas estarão abertas para o atendimento ao público.
Vacinas disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde:
• BCG
• Hepatite B
• Penta (DTP/Hib/HB)
• Poliomielite inativada
• Rotavírus
• Pneumocócica 10-valente (conjugada)
• Meningocócica C (conjugada) / ACWY (conjugada)
• Influenza
• Covid-19
• Febre amarela
• Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola)
• Varicela
• DTP
• Hepatite A
BNDES vai liberar R$ 12 bi para produtores rurais com perdas de safra
Com orçamento de R$ 12 bilhões, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) abriu, nessa quinta-feira (16), protocolo para receber pedidos de crédito no âmbito do Programa BNDES para Liquidação de Dívidas Rurais. A finalidade é auxiliar a retomada da capacidade econômica e apoiar a recuperação dos produtores agropecuários que registraram perdas significativas de safra.
As operações poderão ser feitas por meio da rede de instituições financeiras parceiras credenciadas no BNDES. O financiamento terá prazo de até nove anos, incluindo um de carência. O programa vai apoiar produtores rurais, associações, condomínios rurais e cooperativas agrícolas localizados em municípios que, entre 2020 e 2024, tiveram declaração de estado de calamidade pública ou de situação de emergência reconhecidas pelo governo federal, em decorrência de eventos climáticos adversos.
“O BNDES é o principal agente do governo federal para a execução de políticas públicas de crédito de longo prazo no país. Assim como ocorreu no Rio Grande do Sul, com empresas afetadas pelos extremos climáticos, o banco oferece aos produtores rurais alívio econômico, para garantir a continuidade da atividade produtiva no campo, especialmente para agricultores familiares e médios produtores, que têm papel central na segurança alimentar e no desenvolvimento regional”, disse Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito Digital e Gestão do Fundo Rio Doce.
Do total de recursos, 40% estão reservados para produtores beneficiários do Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), segmentos mais vulneráveis aos efeitos das perdas de safra.
