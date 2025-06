Polícia faz apreensão de 6,5 toneladas de drogas e armas de grosso calibre e munições no Amazonas

O material seria destinado a facções atuantes no Amazonas, com parte da carga prevista para seguir rumo ao Pará, de onde seria redistribuída para grandes centros urbanos e portos de exportação ilícita

Em uma operação realizada no último domingo (1º), a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM) apreendeu uma embarcação de grande porte carregada com cerca de seis toneladas de entorpecentes, além de armas de grosso calibre e munições. A ação ocorreu na região do rio Solimões, nas proximidades do município de Manacapuru (AM).

A embarcação, uma lancha de alta performance equipada com seis motores potentes, foi projetada especificamente para o narcotráfico, sendo adaptada para navegar em rios de difícil acesso e com alta capacidade de evasão de operações policiais. Segundo as autoridades, esse tipo de veículo é frequentemente operado por criminosos armados e treinados.

As investigações apontam que a droga apreendida tem origem na região da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, reconhecida como um dos principais corredores do tráfico sul-americano. O material seria destinado a facções atuantes no Amazonas, com parte da carga prevista para seguir rumo ao Pará, de onde seria redistribuída para grandes centros urbanos e portos de exportação ilícita.

Materiais apreendidos:

Entre as drogas encontradas estavam maconha do tipo skunk, cocaína e oxi – variação mais barata e tóxica do crack. Também foram apreendidos:

Sete fuzis de calibres 7,62 e 223

Uma metralhadora calibre 50

Uma metralhadora 7,62

Uma lancha com seis motores

5.698 munições de diversos calibres

102 carregadores

Um lançador de granadas

Dois celulares

R$ 2,5 mil em espécie

De acordo com a polícia, a droga estava em uma lancha ocupada por criminosos e foi identificada após denúncia anônima. Os suspeitos abriram fogo ao perceberem a aproximação das forças de segurança. A polícia não divulgou quantas pessoas estavam na embarcação.

Dois criminosos foram mortos durante o tiroteio. Eles ainda não foram identificados e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML), em Manaus. Os sobreviventes conseguiram fugir e ninguém foi preso.

Segundo estimativa das autoridades, o prejuízo causado ao crime organizado ultrapassa R$ 267 milhões de reais. A suspeita é que os entorpecentes seriam enviados para fora do país, em rota internacional usada por facções criminosas.

A ocorrência foi finalizada na sede da FICCO/AM, que seguirá com as investigações em conjunto com os órgãos federais e internacionais. A ação reafirma o papel estratégico da cooperação entre os países na luta contra o narcotráfico e o crime armado nas fronteiras da Amazônia.

Narcotráfico com logística sofisticada

A operação revela o nível de sofisticação logística e tecnológica das organizações criminosas que atuam na região. Com estruturas armadas e grande poder financeiro, essas facções exigem ações articuladas e permanentes por parte do Estado.

A FICCO/AM reúne forças da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Militar do Amazonas, além de órgãos estaduais como a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria Executiva-Adjunta de Inteligência, Secretaria de Administração Penitenciária e a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. O grupo atua de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado e à criminalidade violenta na Amazônia.

Veja vídeo:

