Polícia entende como legítima defesa caso em que agricultor e filho mataram vizinho em Sena Madureira

Vítima teria chegado embriagada e armada reclamando de coleta de castanha; PM afirma que caso foi tratado como legítima defesa e suspeitos foram soltos após depoimento

Um agricultor e seu filho foram presos suspeitos de matar Leonildo Martins Lourenço de Souza, 31 anos, com um tiro na virilha no Ramal Cassirian, zona rural de Sena Madureira, no último domingo (18). A vítima, vizinha dos suspeitos, teria chegado embriagada e armada à propriedade reclamando que estavam retirando castanhas sem autorização.

Segundo a PM, Leonildo ameaçou o filho do agricultor com uma pistola calibre 9 mm. O pai, ao chegar, tentou defender o filho, a discussão escalou para agressão física e a vítima foi baleada com a própria arma. Uma mulher que presenciou a cena também teria sido agredida por Leonildo.

O advogado do agricultor, Lívio Passos, afirmou que os dois foram soltos após depoimento na delegacia, pois a polícia entendeu tratar-se de legítima defesa. O caso segue sob investigação da Polícia Civil para apurar todas as circunstâncias. A decisão pela soltura foi tomada após análise preliminar do contexto de confronto e das declarações colhidas no local.

Veja imagens exclusivas:

