Polícia encontra restos mortais de caseiro atacado por onça em fazenda de MS

Vítima de 60 anos foi arrastada para mata fechada após ataque no Rio Miranda. Buscas com drones e helicóptero localizaram partes do corpo seguindo rastros do felino

Os restos mortais do caseiro Jorge Avalo, 60 anos, foram encontrados nesta terça-feira (22) pela Polícia Militar Ambiental (PMA) após um ataque de onça em uma fazenda isolada no Mato Grosso do Sul. O idoso, que trabalhava em uma propriedade rural próxima ao Rio Miranda, na região conhecida como Touro Morto, foi surpreendido pelo animal no início da semana.

As buscas começaram na tarde de segunda-feira (21) e se concentraram em uma área de mata fechada ao redor da casa onde Jorge vivia. Com dificuldade de acesso, as equipes foram transportadas de helicóptero e utilizaram drones para sobrevoar a região. Rastros do felino e marcas de arrasto no solo guiaram os policiais até os primeiros vestígios do corpo — as pernas da vítima foram localizadas seguindo o trajeto deixado pelo animal.

Autoridades ambientais alertam para a necessidade de cautela em zonas rurais com presença de fauna silvestre. O caso será investigado para determinar as circunstâncias exatas do ataque.

