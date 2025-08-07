Polícia encontra corpos carbonizados de fugitivos do presídio de Rio Branco em área de fronteira com a Bolívia

Agenda do presidente Décio Lima inclui encontro com empreendedores que estão conseguindo acesso ao crédito com o aval do Sebrae

O projeto “Sebrae pelo Brasil” chegou ao Acre nesta quinta-feira (7) depois de percorrer quase todo o país. O estado é a 25ª unidade de Federação visitada pelo presidente do Sebrae, Décio Lima, para conhecer de perto as realidades e potencialidades de cada ponto do país. Os pequenos negócios acreanos representam 85% das empresas do estado.

A programação da visita incluiu encontro com empreendedores do ramo do artesanato e da inovação. No Acre, mais de 80% dos artesãos são mulheres que são protagonistas da preservação da cultura, geração de renda e valorização dos recursos naturais da região. A agenda de trabalho também previu momento para conhecer startups do estado que se destacam com soluções inovadoras.

Para o presidente do Sebrae Nacional, o Acre é retrato do empreendedorismo brasileiro que gera renda, emprego e transforma vidas. “Como vocês sabem o Brasil saiu recentemente do Mapa da Fome e a porta de oportunidades para a inclusão tem sido os empregos criados pelas micro e pequenas empresas brasileiras. O Acre é um retrato encantador desse país criativo onde o Sebrae se faz presente para tornar realidade os sonhos de quem quer empreender”, enfatizou Décio Lima.

No acumulado do ano, no período de janeiro a junho, 43,2% dos novos postos de trabalho criados com carteira assinada no Acre foram gerados por pequenos negócios.

“Estamos em um estado rico de potencialidades e nosso objetivo é que as pessoas encontrem no empreendedorismo não só uma saída, mas uma solução. Nós do Sebrae temos condições de ajudar a melhorar a vida dessas pessoas, é uma luta constante e nos orgulha fazer a diferença na vida dos empreendedores”, destacou o diretor-superintendente, em exercício, Vandré Prado.

Durante passagem do projeto “Sebrae pelo Brasil” no estado, Décio Lima também acompanha o lançamento do programa Acredita e Acredita Exportação, ao lado do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As duas iniciativas são voltadas para democratizar o acesso ao crédito para pequenos negócios.

Segundo Lima, 88% dos pequenos negócios não têm acesso ao crédito. Ele defendeu uma política pública que proteja as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) que buscam empréstimos e investimentos para ampliar sua capacidade produtiva e competitividade. “Neste momento desafiante para a economia brasileira e também – ao mesmo tempo – de grande oportunidade, precisamos fazer com que o estado brasileiro continue entendendo que esse setor precisa ser protegido diante da voracidade do mercado”, analisou.

História de Sucesso

Uma história de sucesso que precisa ser contada. O empreendedor Michael Rocha tem 10 anos atuando com barbearia. Mas resolveu empreender há seis anos e colocou seu próprio negócio.

Começou sozinho e hoje já conta com sete colaboradores. O negócio dele fatura hoje por mês cerca de 80 mil reais. E agora Michael que aumentar este faturamento em 30%. Ele conseguiu por meio do FAMPE, fundo de aval do Sebrae, um empréstimo de 50 mil reais. “Estou me sentido seguro, pois estou tendo consultoria do Sebrae e até aprendi melhor como precificar meus produtos e serviços”, afirma.

Desde o lançamento do programa, já viabilizamos R$ 6 bilhões em crédito para micro e pequenas empresas, com um milhão de acessos à Plataforma Acredita Sebrae. “Atendemos 470 mil pequenos empreendedores, com mais de 600 mil horas de capacitação e 177 mil horas de consultoria voltadas à preparação para o acesso ao crédito. Nossa meta para 2025 é ousada é alcançar R$ 12 bilhões em crédito para pequenos negócios”, afirma Décio Lima.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários