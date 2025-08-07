Extra
Polícia encontra corpos carbonizados de fugitivos do presídio de Rio Branco em área de fronteira com a Bolívia
Crime teria relação com disputa interna do Comando Vermelho; restos mortais estavam em área rural com indícios de extrema violência
A Polícia Civil do Acre encontrou, na tarde desta quinta-feira (7), restos mortais que seriam de fugitivos do Presídio Francisco de Oliveira Conde, em Rio Branco. Os corpos estavam em uma residência incendiada localizada em um ramal da Vila Mapajo, na zona de fronteira entre o município de Capixaba (AC) e a Bolívia.
De acordo com informações preliminares, cinco brasileiros foragidos estariam no local no momento do crime. Foram localizados dois corpos carbonizados e fragmentos ósseos, incluindo um crânio humano, o que indica ao menos três vítimas. A cena foi descrita pelos investigadores como de extrema violência, com restos humanos espalhados por todo o terreno.
No local havia diversos porcos soltos, e a suspeita é que os animais tenham devorado parte dos cadáveres e espalhado ossos pela vegetação e por córregos próximos à residência.
As investigações apontam que o crime pode estar relacionado a uma disputa interna no Comando Vermelho. A principal linha de apuração sugere que os foragidos brasileiros teriam cometido um crime em território boliviano, o que motivou o confronto entre integrantes da facção e culminou no assassinato das vítimas, seguido da queima da casa.
O caso foi registrado como homicídio qualificado. Desde a quarta-feira (6), a polícia já havia recebido informações sobre a presença de foragidos escondidos na zona rural da Bolívia. Conforme as investigações, fazendeiros com vínculos com o Comando Vermelho estariam oferecendo abrigo a criminosos na região.
Com apoio da Polícia Civil de Plácido de Castro e autorização das autoridades bolivianas, equipes brasileiras cruzaram a fronteira acompanhadas de agentes bolivianos para realizar a busca pelos corpos.
Segundo a polícia, ao menos 15 fugitivos ainda estariam escondidos na área rural do país vizinho. A identificação oficial dos corpos só será possível após exames de DNA e perícia detalhada. As investigações seguem em curso.
GEFRON prende mulher com mais de 12 kg de drogas que saiu de Brasiléia, na fronteira com a Bolívia
Uma ação integrada da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), resultou na prisão de uma mulher e na apreensão de mais de 12 quilos de drogas nesta quinta-feira (7), durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas.
A abordagem aconteceu no posto de fiscalização do GEFRON, localizado em Senador Guiomard. Os policiais realizavam vistorias de rotina para combater crimes transfronteiriços quando ordenaram a parada de um táxi, que seguia de Brasiléia para Rio Branco.
Durante a revista às bagagens dos passageiros, a equipe encontrou, dentro da bolsa de uma das ocupantes, aproximadamente 8,15 kg de maconha e 3,08 kg de pasta base de cocaína. A suspeita, identificada pelas iniciais F.S.A., foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil do município para os procedimentos cabíveis.
Segundo a polícia, o material apreendido está avaliado em R$ 72.650,00, representando um significativo prejuízo ao crime organizado. Além da droga, foram recolhidos um smartphone, avaliado em R$ 2.000,00, que pode conter informações sobre a rede de tráfico.
A Operação Protetor das Fronteiras e Divisas é uma iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), e visa reforçar a fiscalização em áreas de fronteira, intensificando o combate ao tráfico de drogas, contrabando e outros crimes transnacionais.
Sebrae Pelo Brasil chega ao Acre, onde 85% das empresas são pequenos negócios
Após pressão de eleitores, Petecão explica rito de impeachment de ministro do STF, mas evita declarar voto
Senador do Acre afirma que decisão sobre andamento dos pedidos contra Alexandre de Moraes cabe ao presidente do Senado
Diante da pressão de eleitores nas redes sociais, o senador Sérgio Petecão (PSD-AC) se manifestou nesta quinta-feira (7) sobre os pedidos de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em publicação nas redes, o parlamentar explicou o rito processual para o afastamento de ministros da Suprema Corte, mas não declarou se é a favor ou contra o impeachment de Moraes.
A cobrança ocorre após os senadores Alan Rick e Márcio Bittar, ambos do União Brasil e também representantes do Acre no Senado, assinarem formalmente o mais recente pedido de impeachment contra o magistrado. Petecão, até o momento, não subscreveu a iniciativa.
Em sua publicação, Petecão destacou que qualquer cidadão pode protocolar um pedido de impeachment de ministro do STF, mas que a decisão de aceitar ou não cabe exclusivamente ao presidente do Senado, atualmente Davi Alcolumbre (União-AP).
“O andamento ou não do processo está, neste momento, exclusivamente nas mãos do presidente da Casa”, escreveu o senador.
Segundo ele, caso o pedido seja aceito, o processo passa por uma comissão especial, segue para votação em plenário (onde o ministro pode ser afastado provisoriamente) e, posteriormente, vai a julgamento, que exige o apoio de dois terços dos senadores para aprovação.
Ainda de acordo com o senador, há atualmente 28 pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes aguardando análise na presidência do Senado.
Apesar de esclarecer o trâmite legal, Petecão não informou se votaria a favor ou contra um eventual afastamento de Moraes, o que gerou reações entre apoiadores e críticos nas redes sociais.
