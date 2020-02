Um anúncio pra lá de inusitado publicado na OLX em Rio Branco, empresa mundial de comércio eletrônico, chamou atenção de muitos acreanos nesse final de semana. Uma pessoa postou a foto de um bebê oferecendo-o para doação. A criança teria um ano de idade e o motivo alegado para doação era falta de condições financeiras para criar o bebê. O caso ganhou repercussão rapidamente e foi parar no Conselho Tutelar da capital acreana.

A imagem do anúncio passou a circular em diversas redes sociais. Alguns internautas chegaram a se indignar com a situação. O ac24horas entrou em contato com o plantonista do Conselho Tutelar de Rio Branco, Jordelane Moura Silva, que alertou para a possibilidade de o anúncio se tratar de um golpe.

O primeiro Conselho Tutelar de Rio Branco recebeu a denúncia nesse domingo, 23, e afirma que já estão sendo tomadas as providências cabíveis. Ao tomar conhecimento da situação envolvendo a suposta doação, Silva buscou contato com o número usado na plataforma, porém verificou que a pessoa do outro lado tentava, de todas as formas, extrair informações, dados e endereços das pessoas que entraram em contato.

“Estamos desde ontem [domingo, 23] verificando essa situação. E até agora estamos dialogando com a promotoria. A Polícia Civil (PC/AC) e o Ministério Público do Acre (MPAC) já foram acionados e irão abrir uma investigação acerca deste caso”, garantiu o conselheiro.

Na foto, a criança está vestindo uma camisa de futebol do Ceará. De acordo com Jordelane, existem grandes possibilidade de se tratar de um golpe e as autoridades competentes já foram acionadas. O caso deve ser investigado pelo Ministério Público e a Polícia Civil do Acre.

Comentários