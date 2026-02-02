Conecte-se conosco

Cotidiano

Polícia e Bombeiros intensificam apoio a famílias desabrigadas por enchente no Acre

Publicado

22 minutos atrás

em

Ações integradas garantem segurança, assistência e patrulhamento fluvial em Sena Madureira; monitoramento continua durante emergência

A atuação conjunta envolve ainda outros órgãos municipais, além do Ministério Público e da Defesa Civil, que trabalham de forma integrada para assegurar os direitos fundamentais das famílias afetadas. Foto: captada 

Em Sena Madureira, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuam em conjunto para auxiliar famílias afetadas pela enchente do Rio Iaco. As equipes fazem visitas periódicas aos abrigos, com o objetivo de assegurar ordem pública, apoio institucional e a proteção dos desalojados.

Além das rondas nos locais de acolhimento, as forças de segurança realizam patrulhamentos fluviais integrados para inibir crimes e preservar o patrimônio nas áreas atingidas. A operação conta ainda com a participação de Defesa Civil, Ministério Público e órgãos municipais.

As ações visam coibir práticas ilícitas, preservar a tranquilidade da população e salvaguardar o patrimônio dos moradores das áreas atingidas pela cheia do rio. Foto: captada 

As instituições afirmam que o monitoramento será mantido enquanto durar a situação de emergência, reforçando o compromisso com a segurança da população.

As equipes estão realizando visitas periódicas aos abrigos onde a população desalojada está acolhida, com o objetivo de garantir segurança, ordem pública e assistência institucional. Foto: captada 

Cotidiano

MPF abre inquérito para apurar precariedade em escolas indígenas atingidas por cheias em Santa Rosa do Purus

Publicado

54 minutos atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Investigação terá duração de um ano e vai avaliar condições da Escola da Aldeia Estirão e de outras três unidades; aulas seguem em casa de madeira improvisada

O MPF considerou inviável a construção de uma escola fixa na aldeia, já que há risco de desbarrancamento e destruição da estrutura durante as cheias. Foto: captada 

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil para apurar a precariedade da Escola Municipal da Aldeia Estirão, do povo Jaminawa, em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. A investigação, que terá duração inicial de um ano, foi motivada por denúncias acompanhadas de fotos que mostram a falta de estrutura adequada também nas aldeias Nova Mudança, Boa União e Nova Aliança.

Segundo a Funai, a Aldeia Estirão fica em área baixa sujeita a cheias anuais do rio Purus, o que inviabiliza a construção de uma escola fixa. Além disso, áreas mais altas pertencem a particulares, impedindo novas edificações até a regularização fundiária. Enquanto isso, a comunidade mantém as aulas em uma casa de madeira coberta com telhas, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.

O MPF vai apurar se há violação de direitos à educação digna e condições adequadas de ensino para crianças e adolescentes indígenas. A portaria foi assinada pelo procurador da República Luidgi Merlo Paiva dos Santos e publicada nesta segunda-feira (2).

Cotidiano

Campeonato Rainhas da Bola terá 8 equipes na disputa

Publicado

2 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Foto João Valente: Competição vai colocar em quadra algumas das melhores atletas acreanas

O Campeonato Rainhas da Bola de Futsal começa no próximo dia 8 na quadra da escola Instituto Educacional Lourenço Filho e terá 8 equipes na disputa. Os times foram divididos em duas chaves de quarto e os dois primeiros avançam às semifinais da competição.

“O futsal feminino vem crescendo muito no Estado e resolvemos promover essa competição para movimentar a modalidade”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.

Premiação definida

A equipe campeã do Rainhas da Bola vai receber R$ 2 mil a vice receberá mil reais.

“Definimos a premiação e agora é esperar o início das disputas. Vamos ter grandes jogos”, afirmou Marcelo Fontenele.

Grupos do Rainhas da Bola

A

Borussia

Real Sociedade

Calafate

Porto Acre

B

RB HuniKuin

Assermurb

Veneza

Boleiras

Cotidiano

11ª Copinha Arasuper de Futsal com partidas equilibradas no Sesc

Publicado

2 horas atrás

em

2 de fevereiro de 2026

Por

Foto João Valente: Competição movimenta a garotada da base neste início de temporada

12 partidas foram disputadas neste domingo, 1º de fevereiro, no ginásio do Sesc na sequência da fase de classificação da Copinha Arasuper de Futsal. No Sub-10, a Escola do Galvez venceu a equipe da Arena do Urubu por 1 a 0. Os outros resultados foram: Botafogo 3 x 0 Xavier Maia, Furacão do Norte “B” 4 x 1 e Furacão do Norte “A” 3 x 0 Sena Esporte.

Outros resultados

Sub-12

Camisa 11 2 x 0 Cruz Azul

Sena Esporte 4 x 2 Escola do Galvez

Santinha 2 x 1 Meninos da Vila

Flamenguinho 2 x 0 Santa Cruz

Sub-14

Furacão do Norte 3 x 0 Flamenguinho

Bangu 2 x 1 Meninos de Ouro

Santa Cruz 6 x 0 Conquista

PSC 6 x 3 Amigos Solidários

