Polícia e Bombeiros intensificam apoio a famílias desabrigadas por enchente no Acre
Ações integradas garantem segurança, assistência e patrulhamento fluvial em Sena Madureira; monitoramento continua durante emergência
Em Sena Madureira, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atuam em conjunto para auxiliar famílias afetadas pela enchente do Rio Iaco. As equipes fazem visitas periódicas aos abrigos, com o objetivo de assegurar ordem pública, apoio institucional e a proteção dos desalojados.
Além das rondas nos locais de acolhimento, as forças de segurança realizam patrulhamentos fluviais integrados para inibir crimes e preservar o patrimônio nas áreas atingidas. A operação conta ainda com a participação de Defesa Civil, Ministério Público e órgãos municipais.
As instituições afirmam que o monitoramento será mantido enquanto durar a situação de emergência, reforçando o compromisso com a segurança da população.
MPF abre inquérito para apurar precariedade em escolas indígenas atingidas por cheias em Santa Rosa do Purus
Investigação terá duração de um ano e vai avaliar condições da Escola da Aldeia Estirão e de outras três unidades; aulas seguem em casa de madeira improvisada
O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito civil para apurar a precariedade da Escola Municipal da Aldeia Estirão, do povo Jaminawa, em Santa Rosa do Purus, no interior do Acre. A investigação, que terá duração inicial de um ano, foi motivada por denúncias acompanhadas de fotos que mostram a falta de estrutura adequada também nas aldeias Nova Mudança, Boa União e Nova Aliança.
Segundo a Funai, a Aldeia Estirão fica em área baixa sujeita a cheias anuais do rio Purus, o que inviabiliza a construção de uma escola fixa. Além disso, áreas mais altas pertencem a particulares, impedindo novas edificações até a regularização fundiária. Enquanto isso, a comunidade mantém as aulas em uma casa de madeira coberta com telhas, com apoio da Secretaria Municipal de Educação.
O MPF vai apurar se há violação de direitos à educação digna e condições adequadas de ensino para crianças e adolescentes indígenas. A portaria foi assinada pelo procurador da República Luidgi Merlo Paiva dos Santos e publicada nesta segunda-feira (2).
Campeonato Rainhas da Bola terá 8 equipes na disputa
O Campeonato Rainhas da Bola de Futsal começa no próximo dia 8 na quadra da escola Instituto Educacional Lourenço Filho e terá 8 equipes na disputa. Os times foram divididos em duas chaves de quarto e os dois primeiros avançam às semifinais da competição.
“O futsal feminino vem crescendo muito no Estado e resolvemos promover essa competição para movimentar a modalidade”, declarou o coordenador Marcelo Fontenele.
Premiação definida
A equipe campeã do Rainhas da Bola vai receber R$ 2 mil a vice receberá mil reais.
“Definimos a premiação e agora é esperar o início das disputas. Vamos ter grandes jogos”, afirmou Marcelo Fontenele.
Grupos do Rainhas da Bola
A
Borussia
Real Sociedade
Calafate
Porto Acre
B
RB HuniKuin
Assermurb
Veneza
Boleiras
11ª Copinha Arasuper de Futsal com partidas equilibradas no Sesc
12 partidas foram disputadas neste domingo, 1º de fevereiro, no ginásio do Sesc na sequência da fase de classificação da Copinha Arasuper de Futsal. No Sub-10, a Escola do Galvez venceu a equipe da Arena do Urubu por 1 a 0. Os outros resultados foram: Botafogo 3 x 0 Xavier Maia, Furacão do Norte “B” 4 x 1 e Furacão do Norte “A” 3 x 0 Sena Esporte.
Outros resultados
Sub-12
Camisa 11 2 x 0 Cruz Azul
Sena Esporte 4 x 2 Escola do Galvez
Santinha 2 x 1 Meninos da Vila
Flamenguinho 2 x 0 Santa Cruz
Sub-14
Furacão do Norte 3 x 0 Flamenguinho
Bangu 2 x 1 Meninos de Ouro
Santa Cruz 6 x 0 Conquista
PSC 6 x 3 Amigos Solidários
